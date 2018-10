Elorrio se hace cargo de la gestión del polideportivo y las piscinas Complejo acuático de Elorrio. / IGNACIO PÉREZ La alcaldesa defiende que habrá un «gran incremento de la calidad», mientras que el PNV advierte que acarreará pérdidas de 130.000 euros al año NAHIKARI CAYADO ELORRIO. Miércoles, 24 octubre 2018, 02:00

La gestión del polideportivo y el complejo acuático al aire libre de Elorrio cambiará de modelo. El Ayuntamiento ha dado el visto bueno a pasar del integral por uno de servicios. En estos momentos, una empresa externa -BPX Sport- se hace cargo de la adjudicación de todas las responsabilidades del polideportivo (a excepción de las económicas), a partir de ahora será la propia Administración local la encargada de asumir las actividades deportivas y servicios complementarios en ambas dependencias, además de hacerse cargo del mantenimiento y de acarrear, como ya lo viene haciendo, con los gastos fijos del centro deportivo municipal. La propuesta de EH Bildu contó con el apoyo de Herriaren Eskubidea y el rechazo del PNV. «Ningún argumento nos hará creer que el cambio de gestión será beneficioso», argumentó Joseba Mujika.

El responsable del área municipal de Deportes, Dani Palacios, hizo hincapié en que el nuevo modelo supondrá «grandes beneficios. Hemos tomado esta decisión tras haber realizado durante años un seguimiento de la gestión y nos hemos encontrado con situaciones que nos han hecho reflexionar si el que aplicábamos era el modelo más adecuado, ya que a nuestro parecer no ha sido una gestión responsable. Hemos tenido dificultades para la toma de decisiones, bloqueos porque la empresa no quería asumir gastos. Tenemos un diferente concepto de gestión y no podemos permitir que esto siga ocurriendo», concretó.

Desde la oposición, por su parte, Joseba Mujika expresó la inquietud del grupo jeltzale en cuanto al futuro del polideportivo, que definió de «complicado si pasa de estar en manos de una empresa experimentada a manos de los técnicos del Ayuntamiento, que carecen de experiencia para llevar adelante un polideportivo y las piscinas de verano». Reprochó, además, que en estos momentos la figura de técnico de deportes no se ha cubierto aún. «No sabemos si el que vaya a ejercer esta figura va a producir alguna mejora. Para nosotros es más un cambio ideológico que otra cosa», matizó.

El portavoz del PNV amentó que el nuevo modelo traerá consigo «un gran incremento de gastos y pérdidas», que estimó en alrededor de 130.000 euros anuales «conforme al análisis de la pasada campaña». Palacios matizó que la cantidad aportada por el grupo jeltzale no era la correcta, si bien reconoció que «es posible que el cambio suponga un aumento en el coste, pero lo hacemos para ofrecer un mejor servicio y más cercano a la ciudadanía, ya que son muchos los que están de acuerdo y quieren que el polideportivo sea gestionado por nosotros».

«Paso previo»

La alcaldesa de la localidad, Idoia Buruaga, aprovechó el instante previo a lavotación para expresar que se siente «completamente orgullosa de todos los trabajadores del Ayuntamiento, de todos los técnicos y en especial de Dani, que ha hecho un esfuerzo enorme para llevar todo esto a cabo. Hemos estado tres años pensando en ello y estoy segura de que habrá un gran incremento en la calidad de las instalaciones deportivas. Entiendo que el trabajo de la oposición sea criticar al equipo de gobierno, pero no con mentiras como lo estáis haciendo».

El portavoz de Herriaren Eskubidea, Agustín Fernández, manifestó a la hora de brindar su apoyo al cambio de modelo que «creemos que el dinero de los ciudadanos no debe ser gestionado por empresas privadas, por lo que esperamos que esto sea un paso previo para llegar al cien por cien de una gestión pública».