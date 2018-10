El PNV de Elorrio afirma que el cambio de modelo de gestión en el polideportivo encarecerá los gastos La gestión del polideportivo de Elorrio encrespa las relaciones entre PNV y EH Bildu. / N. CAYADO «Vamos a pagar caro el error» en el proyecto de mejora del campo de rugby porque es «inejecutable», censura NAHIKARI CAYADO ELORRIO. Miércoles, 17 octubre 2018, 02:00

El PNV Elorrio asegura tajante que el cambio de modelo de gestión en el polideportivo municipal, impulsado por EH Bildu y apoyado por Herriaren Eskubidea, traerá como consecuencia «un incremento de gastos y pérdidas», tal y como señaló el portavoz del grupo jeltzale, Joseba Mujika, en la rueda de prensa que ofrecieron tras la última sesión plenaria celebrada en la localidad. Desde la formación nacionalista tacharon de «nefastas» las actuaciones que desarrolla el equipo de Gobierno, en manos de EH Bildu, en materia de infraestructuras deportivas. Criticaron también la ausencia de participación ciudadana y transparencia por parte del gobierno de la coalición soberanista.

En este sentido, Mujika señaló que el Gobierno municipal habla de «trabajo transversal de todas las áreas junto a la figura de un nuevo técnico o técnica, pero ninguna de las partes tiene experiencia. Vamos de cabeza al abismo. En general, la gestión del área de Deportes está siendo nefasta», matizó.

La coalición jeltzale hizo especial hincapié en que de seguir adelante con este modelo de gestión con el que EH Bildu «reclama más control público», se va a pasar de un «modelo contrastado a un modelo desconocido que se sustenta en la figura de un nuevo técnico de deportes», una plaza que sigue desierta y que requiere de una persona no solo con formación en el ámbito deportivo, sino con capacidad de gestión para llevar adelante el polideportivo y las piscinas de verano. Esta circunstancia, según los jeltzales, conllevará a «no mantener el mismo rigor y calidad en los servicios que se han venido ofreciendo hasta ahora».

Además de las discrepancias hacia la gestión del polideportivo, el PNV denuncia la «mala praxis» con la que se ha llevado adelante el proyecto de mejora del campo de rugby. En el momento en que se aprobó, «no se tuvo en cuenta al personal técnico del Ayuntamiento y vamos a pagar caro el error porque es inejecutable debido al relleno de los suelos sobre los que se asienta el campo. Ahora todo queda por poder, al menos, alojar los vestuarios en los terrenos del centro escolar colindante».

Los nacionalistas recordaron, además, el plan para habilitar unas nuevas instalaciones deportivas. «Un proyecto que tanto jeltzales como EH Bildu llevaron en sus respectivos programas electorales de 2015, pero que el equipo de Gobierno no ha hecho nada al respecto», según añadió el portavoz.

«Sin transparencia»

Mujika también hizo referencia al modelo del Gobierno de EH Bildu en la alcaldía de Elorrio, que definió «sin participación política ni ciudadana y sin transparencia. A la oposición la información nos llega a cuentagotas, sin tiempo y sin posibilidad de réplica, igual que a las y los vecinos». Como ejemplo de ello subrayó que en Elorrio «no habrá presupuestos participativos reales» y lanzó una pregunta al aire: «¿Qué esperamos de un gobierno que lleva más de 20 meses con un borrador de la ordenanza de participación sobre la mesa?».

Las palabras de los jeltzales no han gustado al Gobierno municipal. «El PNV se ha metido de lleno en precampaña», reprocha la alcaldesa, Idoia Buruaga. «En vez de hacer aportaciones interesantes, se dedican a criticar a este equipo de gobiernos». Es por ello que la mandataria pide su colaboración para «vivir en un Elorrio más generoso. Consideramos que las bases del Elorrio del futuro debemos trabajarlas entre todas y todos, por lo que no sobra nadie. Por eso recalcamos que nos gustaría que trabajasen en esa dirección y no en crear polémicas estériles».

Buruaga remarcó también que «nosotros fomentamos la participación todo el año, y por eso nos hemos reunido una y mil veces con las asociaciones y elorriarras. Este modelo de gestión es el que de verdad fomenta la participación y nos hace llegar las necesidades vecinales, y no las campañas de participación que solo tienen como objetivo sacarse una foto».