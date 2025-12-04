Elorrio acoge una exposición sobre sellos, monedas y objetos de colección La muestra, abierta hasta el 29 de diciembre en Iturri Kultur Etxea, incluye correspondencia histórica, peonzas, naipes y piezas inéditas de la India

Leire Merino Elorrio Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:56 Comenta Compartir

La Iturri Kultur Etxea de Elorrio, se convierte hasta el día 29, en un punto de encuentro para los amantes de la historia postal, los sellos, las monedas y otros objetos de colección. La 'XXI Exposición Filatélica, Numismática y Otros Coleccionismos' está organizada por la sociedad experta en la materia de la localidad.

La sección filatélica, dedicada a la correspondencia postal y su historia, está dividida en cinco apartados. Uno de ellos recuerda la evacuación de niños vascos al Reino Unido durante la Guerra Civil. También se podrán contemplar sellos fiscales, colecciones sobre micología, sobres anteriores a la invención de los sellos (con marcas hechas a mano que indicaban el origen, el coste y la fecha del envío) y material procedente de 24 Estados Principescos de la India, fechado entre 1870 y la independencia del país en 1947.

La propuesta incorpora este año novedades de interés. Gracias al coleccionista Luis Miguel Ramas, el público podrá ver por primera vez una selección de 30 peonzas de diversas épocas y materiales, elegidas de un fondo que supera las 2.500 piezas. Asimismo, se exhibirán naipes vascos, pins de clubes de fútbol de Bizkaia, dedales de distintas procedencias y billetes con ilustraciones de aves.

Temas

Elorrio