Elorrio acoge el encuentro de fútbol 'Euskal Genuine Taldeen Topaketa' Este domingo, participarán los equipos de Deportivo Alavés Fundazioa, Athletic Club Fundazioa, SD Eibar Fundazioa, Real Sociedad Fundazioa y CA Osasuna Fundazioa en el campo de Eleizalde

El Deportivo Alavés y el Athletic serán dos de los equipos participantes

Javier García Legorburu Elorrio Jueves, 23 de octubre 2025, 23:14 Comenta Compartir

Este domingo, Elorrio será el escenario del II Euskal Genuine Taldeen Topaketa, un encuentro que reunirá a los equipos representativos de las fundaciones deportivas vascas en una jornada dedicada a la inclusión, la convivencia y los valores del deporte.

El evento se celebrará en el campo de fútbol Eleizalde y contará con la participación de las siguientes entidades: Deportivo Alavés Fundazioa, Athletic Club Fundazioa, SD Eibar Fundazioa, Real Sociedad Fundazioa y CA Osasuna Fundazioa.

Un encuentro con carácter inclusivo

El Euskal Genuine Taldeen Topaketa tiene un carácter no competitivo, ya que no se establecerán clasificaciones ni puntuaciones. El objetivo principal de esta jornada es promover la inclusión social y deportiva, fomentando la convivencia, la igualdad de oportunidades y el trabajo en equipo entre los participantes.

Desde la organización destacan la importancia social del evento, que busca reforzar los lazos entre los clubes y avanzar en la integración a través del deporte, consolidando los valores que representan las fundaciones de los principales equipos del fútbol vasco.

A las diez de la mañana, llegarán los equipos y se procederá a la recepción y media hora después, será el acto inaugural. Los partidos tendrán una duración de 20 minutos (10 minutos por parte, con un descanso de cinco minutos).

Temas

Fútbol

Elorrio