Elorrio abre las inscripciones para los grupos de lectura de la biblioteca Las personas mayores de 16 años podrán leer en varios idiomas, como es habitual y los que tengan más de 9 tendrán su txoko

Javier García Legorburu E.U. Martes, 9 de septiembre 2025, 13:01

Ya está en marcha el curso escolar en la biblioteca municipal de Elorrio. Las personas mayores de 16 años podrán leer en varios idiomas, como es habitual. Aunque las sesiones comenzarán en octubre, ya se puede inscribir en la biblioteca, y de paso recoger el libro y proceder a la lectura. En este sentido, las tertulias literarias 'Literatur Solasaldiak' en euskera tendrán lugar una vez al mes, el miércoles, a las 18.00 horas. En esta primera sesión conducida por Mikel Antza, se tratará el libro 'Detaile xume bat', de Adania Shibli.

El Ayuntamiento recalca también que quien quiera leer en castellano tendrá la opción de participar en el club de lectura y las tertulias serán también un miércoles al mes, a las 18.30 horas, dinamizadas por Mónica Quijano. 'La amiga estupenda', de Elena Ferrante, será el primer tema de lectura. Mientras, los niños mayores de 9 años también tendrán su txoko 'Berba Parranda, de la mano de Oihana Etxegibel. Un miércoles de cada mes, los lectores de la misma edad podrán compartir sus impresiones durante una hora y se formarán dos grupos, a las 17.00 horas de 9 a 10 años y a las 18.00, de 11 a 12.

Temas

Euskera

Elorrio