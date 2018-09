Un edil socialista de Durango se rebela contra el plan urbanístico en el antiguo trazado ferroviario Mauricio García, concejal socialista en el Auntamiento de Durango. E. C. Pide la suspensión del proyecto por «no contar con un diagnóstico sobre el impacto en la movilidad que acarrearán 554 viviendas» y que se someta a consulta MANUELA DÍAZ DURANGO. Jueves, 27 septiembre 2018, 02:00

Mauricio García, uno de los dos concejales socialistas de Durango que gobiernan en coalición con el PNV, solicitó ayer ante el Ayuntamiento la suspensión del plan de urbanización del solar liberado por el tren, en el que se levantarán cinco torres de al menos 18 alturas para 554 viviendas, hasta la obtención de un estudio de movilidad y la convocatoria de un referéndum «vinculante». Solicita, además, la reforma de este proyecto «para realizar los ajustes necesarios a las exigencias cambiantes del interés público». El proyecto cuestionado ha sido apoyado por el PSE-EE.

El edil durangués hizo hincapié, sin embargo, en que que la alegación ha sido presentada a título personal y «no como político. He tomado esta decisión como ciudadano de Durango». El concejal socialista advierte que las 554 viviendas previstas en este Plan Especial de Reforma Interior del Ferrocarril (PERI) «no han contado con un diagnóstico sobre el impacto en la movilidad que sufrirá» tanto en el entorno como en los anexos de Alluitz y Sasikoa, así como «por el desplazamiento de vehículos» de las nuevas viviendas. Un impacto que, asegura, debería haberse valorado con antelación e instado al servicio de carreteras de la Diputación a que lo acometa.

«Irregularidades»

Mauricio García

Al tratarse de un proyecto de tal envergadura, García considera necesaria la participación ciudadana y por ello lamenta que no se haya tenido en cuenta la solicitud del referéndum por parte de la plataforma Erabaki, que reclamó al Ayuntamiento antes de verano su derecho a decidir sin éxito. La plataforma también presentó el 16 de julio más de 3.000 firmas, necesarias para obligar por otras vías el referéndum.

En este sentido, en el pleno del martes, que se prolongó durante cinco largas horas, la alcaldesa, Aitziber Irigoras (PNV), indicó que en el proceso de comprobación de las rúbricas se han constatado irregularidades. Es por ello que en estos momentos el Servicio de Atención Ciudadana se encuentra «comprobando las identidades una a una».

Otra de las razones por las que alega la suspensión del proyecto es que antes de ser aprobado ha sido modificado ya que al menos dos elementos del plan no serán ejecutados, como son la sede de Euskotren y el conjunto parroquial. El plan de actuación no cumple con el porcentaje de viviendas con algún régimen de protección o no corresponde a la oferta real del municipio. «El 86% de las viviendas del área han de ser consideradas como residencia principal y el alto porcentaje de pisos desocupados entre los de construcción más frecuente podría estar poniendo de manifiesto una excesiva oferta o una retracción de la demanda, o sencillamente que se acentúa la compra de vivienda como inversión», señala.