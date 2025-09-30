El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: comprobar resultados del 30 de septiembre
Imagen de los ganadores de la edición anterior. J.G.L

La VI edición del torneo de trinquete Memorial Kepa Arroitajauregi se jugará a sets de 15 tantos

Entre los participantes en la categorías de paleta goma y mano a mano en el evento de Abadiño destaca la presencia del argentino Agustín Maldonado, hermano del profesional de pala Román

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

DURANGO

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:52

La VI edición del Memorial Kepa Arroitajauregi de pelota en Abadiño contará este año con una novedad. Los partidos en la modalidades de paleta goma mixta y mano a mano se jugarán al mejor de tres sets, siendo a 15 tantos los dos primeros y en caso de desempate, a cinco, ajustándose de esta manera al formato de competiciones internacionales. La competición arrancará este viernes en el trinquete Tornosolo (18.00 horas).

En el caso de paleta goma, llama la atención la presencia del argentino Agustin Maldonado, hermano de Román, campeón individual profesional de pala en frontón largo. Hay ocho parejas participantes y los primeros cuartos de final enfrentarán a Montserrat-Murillo contra Larralde y el propio Maldonado. En el segundo de los duelos, el gasteiztarra afincado en Durango, Iñigo Arrieta, junto a Housset, se enfrentarán a Salanueva y Rabas. Todos ellos intentarán suceder en el palmarés a Sagarzazu y Housset, ganadores en la edición anterior.

Además, en la modalidad de mano individual, participarán seis pelotaris, incluyendo a los vizcaínos Ibai Arroitajauregi, hijo del fallecido Kepa, procedente de Iurreta. Es una de las jóvenes promesas de esta modalidad y acude frecuentemente a Iparralde a entrenar y jugar torneos en diferentes modalides, en un gran momento de forma. También, destaca David Alonso, de Amorebieta. Ambos tratarán de arrebatarle la corona a Arai Murillo, campeón en la última edición y que se medirá en semifinales al ganador del duelo de cuartos entre Jara y Manterola.

Kepa Arroitajauregi, el que fuera director técnico del Consejo Mundial y de la Federación Vasca de Pelota, y uno de los principales impulsores del trinquete en Bizkaia, falleció de forma repentina en mayo del año 2020 y el organismo decidió honrar su memoria con la celebración de este torneo. La cita cuenta con el respaldo del club Tornosolo Pilota Elkartea, la Mancomunidad del Duranguesado, el Ayuntamiento de Abadiño y el Consejo Mundial de Pelota.

Las semifinales se disputarán el 17 y 24 de octubre, dejando la gran final para el viernes 31 de octubre a las 18.00 horas. Y como en ediciones anteriores, a la conclusión del campeonato, se repartirá el «premio Kepa Arroitajauregi», teniendo en cuenta los valores de su figura y la actuación de los participantes, tanto dentro como fuera de la cancha.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  6. 6

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  7. 7

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  8. 8 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  9. 9 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  10. 10

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La VI edición del torneo de trinquete Memorial Kepa Arroitajauregi se jugará a sets de 15 tantos

La VI edición del torneo de trinquete Memorial Kepa Arroitajauregi se jugará a sets de 15 tantos