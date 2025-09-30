La VI edición del torneo de trinquete Memorial Kepa Arroitajauregi se jugará a sets de 15 tantos Entre los participantes en la categorías de paleta goma y mano a mano en el evento de Abadiño destaca la presencia del argentino Agustín Maldonado, hermano del profesional de pala Román

La VI edición del Memorial Kepa Arroitajauregi de pelota en Abadiño contará este año con una novedad. Los partidos en la modalidades de paleta goma mixta y mano a mano se jugarán al mejor de tres sets, siendo a 15 tantos los dos primeros y en caso de desempate, a cinco, ajustándose de esta manera al formato de competiciones internacionales. La competición arrancará este viernes en el trinquete Tornosolo (18.00 horas).

En el caso de paleta goma, llama la atención la presencia del argentino Agustin Maldonado, hermano de Román, campeón individual profesional de pala en frontón largo. Hay ocho parejas participantes y los primeros cuartos de final enfrentarán a Montserrat-Murillo contra Larralde y el propio Maldonado. En el segundo de los duelos, el gasteiztarra afincado en Durango, Iñigo Arrieta, junto a Housset, se enfrentarán a Salanueva y Rabas. Todos ellos intentarán suceder en el palmarés a Sagarzazu y Housset, ganadores en la edición anterior.

Además, en la modalidad de mano individual, participarán seis pelotaris, incluyendo a los vizcaínos Ibai Arroitajauregi, hijo del fallecido Kepa, procedente de Iurreta. Es una de las jóvenes promesas de esta modalidad y acude frecuentemente a Iparralde a entrenar y jugar torneos en diferentes modalides, en un gran momento de forma. También, destaca David Alonso, de Amorebieta. Ambos tratarán de arrebatarle la corona a Arai Murillo, campeón en la última edición y que se medirá en semifinales al ganador del duelo de cuartos entre Jara y Manterola.

Kepa Arroitajauregi, el que fuera director técnico del Consejo Mundial y de la Federación Vasca de Pelota, y uno de los principales impulsores del trinquete en Bizkaia, falleció de forma repentina en mayo del año 2020 y el organismo decidió honrar su memoria con la celebración de este torneo. La cita cuenta con el respaldo del club Tornosolo Pilota Elkartea, la Mancomunidad del Duranguesado, el Ayuntamiento de Abadiño y el Consejo Mundial de Pelota.

Las semifinales se disputarán el 17 y 24 de octubre, dejando la gran final para el viernes 31 de octubre a las 18.00 horas. Y como en ediciones anteriores, a la conclusión del campeonato, se repartirá el «premio Kepa Arroitajauregi», teniendo en cuenta los valores de su figura y la actuación de los participantes, tanto dentro como fuera de la cancha.

