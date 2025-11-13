«Los durangueses son muy acogedores y nos han ayudado en la integración y en superar la barrera del idioma« El Ayuntamiento y la biblioteca Bizenta Mogel darán voz a las mujeres africanas y fomentarán el intercambio de experiencias entre culturas en un programa que fomenta el diálogo y el encuentro entre personas de diferentes orígenes

Las mujeres africanas visibilizarán su papel y contarán las diferentes experiencias que han tenido a su llegada a Durango, con un encuentro entre personas de diferentes orígenes, dentro de una iniciativa impulsada por la biblioteca Bizenta Mogel y el Ayuntamiento de villa, que comenzará el próximo 21 de noviembre.

Una de ellas, es la maliense Fatoumata Goundo Doucoure. «La primera vez que vine a Durango no me gustó mucho porque no conocía a nadie, hacía mucho frío y no vivían muchas familias de mi país. Tras vivir un año y medio en Atxondo, volví otra vez a este pueblo, donde llevo viviendo los últimos trece años. Me encanta el pueblo, la gente es muy amable, una mujer que vivía en Elorrio me visitaba y ayudó también a integrarme. Tenemos muchas cosas diferentes, incluyendo la cultura y tenemos la barrera del idioma, pero poco a poco fui aprendiendo», subraya y participará el próximo 26 de noviembre a las 18.30 horas, en una nueva edición de la Biblioteca Humana, un formato participativo donde las personas invitadas se convierten en «libros vivos» que comparten en primera persona sus trayectorias, vivencias y aprendizajes.

Aunque la gran mayoría de vivencias son positivas, también ha presenciado algún comentario racista como los que le realizaron un grupo de personas hace varios años. «Nos miraron mal y nos dijeron qué hacíamos aquí y que nos fuéramos a nuestro país, nos decían que estamos aquí para lograr ayudas y no trabajar, he sufrido con personas de este tipo», lamenta.

El Ayuntamiento de Durango, a través del Área de Inmigración y en colaboración con la Biblioteca Bizenta Mogel, pone en marcha una nueva edición de «Cruzando Caminos: historias de vida migrantes que conforman nuestra comunidad», un programa que forma parte del proyecto de Biblioteca Intercultural y que tiene como objetivo fomentar el diálogo, el encuentro y el intercambio de experiencias entre personas de diferentes orígenes. El ciclo comenzará el 21 de noviembre a las 18:00 horas, con la charla titulada «Ni tradición ni cultura: La mutilación genital femenina como violencia de género», a cargo de la activista guineana Hadja Idrissa Bah, figura destacada en la lucha contra esta práctica y defensora de los derechos de las niñas en Guinea.

La investigadora camerunesa y guineana Anita Hichaicoto refleja que es un espacio en el que van a poder hablar de sus experiencias desde «su propia perspectiva». «Dejamos de ser objeto de estudio y pasamos a ser sujetas políticas porque en otras condiciones suelen ser organizaciones y personas que hacen de portavoz. Ahora, tendremos nuestra propia voz para contar nuestra propia historia, es interesante. Que lo hagamos nosotras mismas, es lo más importante», subraya esta escritora que lleva tres años viviendo en Euskadi.

«Un sistema más eficiente»

No obstante, es crítica con el modelo de acogida. «El sistema no está preparado para recibir a mujeres migrantes formadas, sí lo está en cambio para recibir a aquellas que no cuentan con un nivel de formación o desconocen el idioma. En mi caso, tengo una formación superior y llevo 10 años en el activismo. Si una persona tiene licenciatura, te dicen que tienes que tener el padrón, ir a Lanbide, recibir curso de formación de empleo (sociosanitario, cocina, módulo) y homologar los títulos. Son muchos requisitos y hay situaciones en las que hay personas que cuentan con una licenciatura en su país de origen y aquí trabajan en una cocina o limpiando una casa o cuidando a mayores», detalla.

«Hay que destacar la capacidad de resiliencia y de autoreconstrucción de las propias mujeres africanas. El activismo ha salido de las calles y es hora de hablar de sus experiencias y doblar la mirada. También es importante el tejido asociativo en el que valoran tus capacidades técnicas y fundamental tener redes de apoyo. Poco a poco, las organizaciones se empiezan a dar cuenta de la valía de la persona migrante», resume.

Ella misma ofrecerá el 27 de noviembre a las 18.30 horas la charla 'Cartografías de Resistencia: activismos de mujeres africanas', junto a Gabriella Nuru, socióloga y activista afrofeminista. Ambas compartirán reflexiones y experiencias sobre los movimientos de resistencia y las formas de activismo impulsadas por mujeres africanas dentro y fuera del continente.

En su novena edición, el programa se centra en las voces y realidades de las mujeres africanas, con la intención de transformar la percepción social que a menudo las reduce a estereotipos de pobreza, sufrimiento o pasividad. En contraposición, se busca visibilizar su capacidad de liderazgo, su papel como agentes de cambio y su fuerza para hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentan tanto dentro como fuera de sus comunidades.

La camerunesa Judith Merveille Ngouana llegó en 2017 a la localidad. «He aprendido muchas cosas durante este tiempo, lo sorprendente es que todos los títulos que tenía aquí no sirven para nada. Tengo hasta licenciatura en Banca y Finanzas y trabajaba en un banco ahí, tenía una experiencia de cinco años, pero es difícil homologar los diplomas.

«Tenemos la gran suerte de que Durango es un pueblo muy acogedor, con una gente muy amable. Las mayores barreras que me he encontrado ha sido aprender un nuevo idioma desde cero, adaptarme a una nueva cultura y encontrar un piso, es muy difícil para un inmigrante», resume.

La responsable de la biblioteca recalca que la iniciativa 'Cruzando caminos' surge con el propósito de dar «voz y visibilidad a las experiencias de personas migrantes que viven en Durango, destacando su papel activo en la construcción de una comunidad diversa, solidaria y enriquecida por múltiples identidades culturales». «A través de este tipo de actividades, el proyecto busca desmontar estereotipos y fomentar el reconocimiento mutuo», detalla.

