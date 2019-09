El Duranguesado presumirá de modelos sobre la pasarela de Dendak Bai La joven Itxaso Garitaonandia aspira a ejercer de actriz o modelo en el futuro. / N. CAYADO El desfile para mostrar la moda de otoño e invierno el día 27 en Durango no precisa «gente con medidas exactas, queremos gente normal» NAHIKARI CAYADO DURANGO. Jueves, 5 septiembre 2019, 23:09

Nunca ha desfilado por una pasarela, pero espera debutar el próximo día 27 de septiembre en Durango. «Es la primera vez que me intereso por un casting y la verdad es que vengo muy ilusionada», aseguraba Iratxe Fuentes. Esta vecina de Berriz de 41 años y sin experiencia en el mundo de la pasarela, tomó parte en la selección de modelos que Dendak Bai, la asociación de comerciantes de Durangaldea llevó a cabo a lo largo de la tarde del pasado miércoles. El objetivo era encontrar modelos para el desfile que se organiza desde hace cuatro años en el pórtico de Santa María bajo el nombre 'Durango Fashion Gaua' y en el que el comercio local mostrará sus propuestas para la próxima temporada otoño-invierno.

Iratxe se acercó acompañada de su marido, quien no dudó en animarla mientras no perdía detalle de la prueba de selección. «En cuanto vio el anuncio me dijo que quería apuntarse y aquí estamos», comentaba a este periódico. Al igual que ella, el durangués Juan Antonio Lejarbi no quiso perder esta oportunidad. A sus 55 años de edad, comentaba que «no tengo nada que perder. Actualmente estoy en el paro, si me sale esto genial, sino no pasa nada», señalaba después de somerterse a la prueba, de la que salía contento y esperanzado. «¿Quién no ha pensado en ser modelo o actor? Esta podría ser la única oportunidad», explicaba en tono jocoso.

Llenas de ilusión las adolescentes Maite González y Cristina Poderoso también atravesaban las puertas de la sala en la que se realizaba el casting. Maite, que ya había realizado la prueba minutos antes, regresaba para acompañar a su amiga, a la que convenció para participar en la iniciativa promovida por los comercios de Durango. «Estoy temblando, pero me haría muchísima ilusión que me cogiesen», revelaba Cristina. Se podría decir que lleva el mundo del modelaje en los genes, pues su hermano también ha participado en anteriores desfiles de Dendak Bai. «Me gustaría desfilar el día 27 y que mis padres y amigos me viesen a mi también sobre la pasarela», señalaba esta joven duranguesa.

Maite, en cambio, volvía a presentarse este año a la selección. En la pasada edición no tuvo suerte. «Me llamaron más adelante para que participase en un desfile de Bilbao, pero no pude ir. Esta vez espero que sí me cojan», confesaba sin poder ocultar la emoción en su rostro.

«De todas las tallas»

A sus 15 años Itxaso Garitaonandia llegaba al casting segura de sí misma. «He visto el desfile en otras ocasiones y siempre pensaba lo mismo: Yo quiero estar ahí», expresaba. Una vez realizadas las pruebas, admitía que su sueño sería ejercer de actriz o modelo, «algo delante de la cámara, eso seguro», reafirmaba.

Todas las personas aspirantes a lucirse por el mundo de la pasarela debían ganarse el visto bueno de Ana Pérez, organizadora del desfile y miembro de la empresa Txamuskina de Sestao. Se dedica a organizar este tipo de eventos y el miércoles recaló en Durango, junto a su compañera Patricia Lorenzo, en busca de modelos para el desfile 'Durango Fashion Gaua'. «Yo tengo claro que intentaré que participen todos los aspirantes», subrayaba. Buscaba naturalidad, «no necesitamos gente con medidas exactas o una belleza espectacular, queremos gente normal, del pueblo y que sean altos, bajitos y de todas las tallas>>, remarcaba.

Junto a ellas se encontraban la técnica de la asociación de comerciantes Miren Garrastazu y Lidia Veci, en representación de Dendak Bai. Ambas sabían que les queda un largo mes por delante en cuestión de preparativos para que todo salga bien en el desfile que tendrá lugar el último viernes de este mes. «Es un evento que tiene mucho éxito y que reúne a mucha gente. Además, sirve de escaparate para que las tiendas expongan sus productos», aseguraban ambas representantes de la agrupación.