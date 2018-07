Durango suspende un pleno tras aceptar una consulta sobre los terrenos liberados por el tren El público abarrotó la sala para pedir la paralización del plan en los terrenos liberados por el tren. / M. D. Ante los abucheos del público que llenó la sala por no apoyarse la propuesta vecinal de paralizar el proyecto, que la alcaldesa aprobó por decreto un día antes MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 20 julio 2018, 02:00

El equipo de Gobierno de Durango vivió ayer uno de los momentos más duros de la legislatura a cuenta de la sombra que ya comienza a proyectarse de las cinco torres que ETS levantará en el centro de la villa. Entre silbidos y a grito de 'fuera', 'tongo' y 'beste lapur bat', la alcaldesa, Aitziber Irigoras, y los concejales del PNV y PSE, salieron de la sala después de que la mandataria decidiera suspender el pleno ante el abucheo del público que llenó la sala en una sesión que se prolongó durante más de cuatro horas. Los asistentes levantaron en cólera al no aprobarse la paralización del proyecto de urbanización de los terrenos liberados por el tren que reclamaba la plataforma Erabaki con el respaldo de 3.000 firmas.

El malestar del público, que selló sus labios en señal de protesta, fue patente al conocer que el voto de calidad de la alcaldesa echaba por tierra la moción que ayer mismo presentaba de urgencia Erabaki, plataforma creada hace unos meses para solicitar una consulta popular sobre el polémico proyecto. En su lugar, se daba el visto bueno a la moción alternativa, redactada por el equipo de gobierno.

Sin apenas debate, tanto PNV como PSE se limitaron a dar a conocer que habrá consulta pero que el proyecto diseñado por el Gobierno vasco y aprobado por decreto de alcaldía un día antes de la sesión, sigue en marcha. El ejecutivo local tramitará la solicitud de consulta popular obedeciendo a la ley que ampara a las propuestas que recogen el apoyo del 10% de la población con derecho a voto, como así ha logrado reunir Erabaki en el último mes. Sin embargo, continuará en marcha la aprobación inicial del proyecto de reparcelación, cuyo plazo de alegaciones concluye el 28 de septiembre.

En tres meses

Erabaki, que aboga por la paralización del proyecto hasta que se tenga un estudio de impacto ambiental del Gobierno vasco, instaba a realizar la consulta antes de aprobarse el plan de urbanización y a llevar a cabo un informe jurídico sobre los derechos adquiridos por la propiedad de los terrenos y las posibles consecuencias de un cambio de la ordenación aprobada.

Andoni del Amo (EH Bildu) tachó la propuesta del equipo de gobierno de «moción trampa, que deja las cosas como están». «¿Por qué no dicen que hasta que no se lleve a cabo la consulta no se tomen decisiones?», espetó en su intervención, al tiempo que pedía que se cumplan los plazos y se convoque en tres meses. Lamentó también la falta de debate político ante un equipo de gobierno que permanecía en silencio ante un proyecto «indefendible, que solo responde a intereses oscuros y especulativos ajenos a Durango», señaló el concejal de la coalición.

Tanto EH Bildu como Herriaren Eskubidea insistieron en la necesidad de que se abra un debate sobre el proyecto clave para la villa en los próximos años. Julián Ríos, de la plataforma avalada por Podemos, criticó el «decretazo» del ejecutivo y la falta de respeto a una ciudadanía que «se siente engañada» al tratar de participar en la vida municipal.

Ríos recordó que no existe ningún informe que avale un proyecto «especulativo» que obliga a Durango a pagar los «platos rotos» de Gobierno vasco. «¿Con qué torres se ha pagado el Txorierri, los túneles de Balmaseda....?», planteó Ríos en la tensa sesión plenaria. Fue más allá al asegurar que el equipo de Gobierno mentía porque aún existe la posibilidad de paralizar el proyecto.