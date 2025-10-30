Durango reparará un tramo del bidegorri de Astola Bidea tras el robo de las barandillas de madera La intervención consistirá en la instalación de malla metálica en uno de los tramos afectados y se llevará a cabo durante durante los próximos días, con un presupuesto de 3.500 euros

El robo ha dejado expuesto un tramo del recorrido, afectando a la seguridad de las personas usuarias de esta vía peatonal y ciclista.

Hace unas semanas se produjo el robo de gran parte de las barandillas de madera instaladas en el bidegorri de Astola Bidea, en la zona limítrofe entre Durango y Abadiño. Esta sustracción ha dejado expuesto un tramo del recorrido, afectando a la seguridad de los usuarios de esta vía peatonal y ciclista.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de la villa ha decidido intervenir de manera inmediata y reparará uno de los tramos afectados mediante la instalación de malla metálica, una solución que reforzará la protección del espacio y minimizará el riesgo de nuevos robos. Las obras se llevarán a cabo durante los próximos días, con un presupuesto de 3.500 euros.

