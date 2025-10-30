El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Sigue la asamblea del Athletic
El nuevo sistema incluye un control integral que permite encender y regular la intensidad de la luz de forma remota, adaptándose a las diferentes necesidades de uso mediante escenarios programables D.U.

Durango renueva el sistema de alumbrado del campo de fútbol 11 de Tabira

Tras la inversión de 94.276 euros, el campo cuenta ahora con un sistema LED más eficiente, uniforme y adaptado a los estándares deportivos actuales

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:05

Comenta

El campo de fútbol 11 del complejo deportivo de Tabira cuenta con nuevo alumbrado LED y ya está plenamente operativo. Gracias a esta intervención, se han sustituido los antiguos proyectores por tecnología de última generación, alcanzando una iluminación de 300 lux y una uniformidad del 60%, lo que supera ampliamente los requisitos establecidos por las federaciones deportivas.

El nuevo sistema incluye un control integral que permite encender y regular la intensidad de la luz de forma remota, adaptándose a las diferentes necesidades de uso mediante escenarios programables. Todo ello se ha llevado a cabo respetando la normativa vigente y con criterios técnicos exigentes que garantizan tanto la seguridad como el respeto al medio ambiente. La instalación cuenta además con una garantía de cinco años que cubre el mantenimiento y la reposición de equipos en caso de fallos, así como revisiones anuales para asegurar el cumplimiento de los niveles lumínicos establecidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  2. 2 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Durango renueva el sistema de alumbrado del campo de fútbol 11 de Tabira

Durango renueva el sistema de alumbrado del campo de fútbol 11 de Tabira