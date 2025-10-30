Durango renueva el sistema de alumbrado del campo de fútbol 11 de Tabira Tras la inversión de 94.276 euros, el campo cuenta ahora con un sistema LED más eficiente, uniforme y adaptado a los estándares deportivos actuales

Javier García Legorburu Durango Jueves, 30 de octubre 2025, 19:05

El campo de fútbol 11 del complejo deportivo de Tabira cuenta con nuevo alumbrado LED y ya está plenamente operativo. Gracias a esta intervención, se han sustituido los antiguos proyectores por tecnología de última generación, alcanzando una iluminación de 300 lux y una uniformidad del 60%, lo que supera ampliamente los requisitos establecidos por las federaciones deportivas.

El nuevo sistema incluye un control integral que permite encender y regular la intensidad de la luz de forma remota, adaptándose a las diferentes necesidades de uso mediante escenarios programables. Todo ello se ha llevado a cabo respetando la normativa vigente y con criterios técnicos exigentes que garantizan tanto la seguridad como el respeto al medio ambiente. La instalación cuenta además con una garantía de cinco años que cubre el mantenimiento y la reposición de equipos en caso de fallos, así como revisiones anuales para asegurar el cumplimiento de los niveles lumínicos establecidos.