Niños y familias recorrerán el municipio disfrazados con ropa vieja, sacos reciclados y sombreros de paja, cantando y pidiendo dulces. IÑIGO ROYO

Durango reivindicará las tradiciones vascas este viernes

En la tercera edición de la Gaba Baltza, fomentará el euskera y reunirá a familias, centros escolares y comercios en una noche especial con música, teatro y disfraces

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Martes, 28 de octubre 2025, 17:45

Este viernes, 31 de octubre, Durango acogerá por tercer año consecutivo la Gaba Baltza, una celebración con raíces vascas que pretende recuperar y reinventar antiguas tradiciones. Esta iniciativa, impulsada por el Foro de Educación de la villa con la colaboración de familias, centros escolares y asociaciones culturales, propone una alternativa local, participativa y euskaldun a Halloween. «Nace con el objetivo de fortalecer el uso del euskera en contextos informales, impulsar la cohesión social y fomentar la creatividad y la participación sin recurrir al consumo», subrayan fuentes municipales. Inspirada en ritos tradicionales vascos, esta noche mágica simboliza la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos, integrando elementos como el fuego, la oscuridad y los disfraces.

El programa arrancará a las 19.30 horas en la iglesia de San Pedro de Tabira. Niños y familias recorrerán el municipio disfrazados con ropa vieja, sacos reciclados y sombreros de paja, cantando y pidiendo dulces o lo que buenamente se les ofrezca. A las 20.00 horas será el turno del grupo de danzas Kriskitin.

