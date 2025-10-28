Durango reivindicará las tradiciones vascas este viernes En la tercera edición de la Gaba Baltza, fomentará el euskera y reunirá a familias, centros escolares y comercios en una noche especial con música, teatro y disfraces

Este viernes, 31 de octubre, Durango acogerá por tercer año consecutivo la Gaba Baltza, una celebración con raíces vascas que pretende recuperar y reinventar antiguas tradiciones. Esta iniciativa, impulsada por el Foro de Educación de la villa con la colaboración de familias, centros escolares y asociaciones culturales, propone una alternativa local, participativa y euskaldun a Halloween. «Nace con el objetivo de fortalecer el uso del euskera en contextos informales, impulsar la cohesión social y fomentar la creatividad y la participación sin recurrir al consumo», subrayan fuentes municipales. Inspirada en ritos tradicionales vascos, esta noche mágica simboliza la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos, integrando elementos como el fuego, la oscuridad y los disfraces.

El programa arrancará a las 19.30 horas en la iglesia de San Pedro de Tabira. Niños y familias recorrerán el municipio disfrazados con ropa vieja, sacos reciclados y sombreros de paja, cantando y pidiendo dulces o lo que buenamente se les ofrezca. A las 20.00 horas será el turno del grupo de danzas Kriskitin.

