Durango registró 24 casos de violencia machista en tres meses A los datos analizados hay que añadir los 49 contabilizados en el primer semestre del año

Javier García Legorburu Durango Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:53

El Ayuntamiento de Durango ha dado a conocer los datos correspondientes a los casos de violencia machista atendidos en el municipio entre los meses de julio y septiembre. En total, se han atendido 24 casos, que se suman a los 49 atendidos en los primeros seis meses del año.

En cuanto a los casos, 18 correspondieron a violencia de género, en la que se incluyen diversas formas de violencia como la sexual, física, psicológica y económica. Además, se atendieron cuatro casos de violencia intrafamiliar y dos casos de violencia sexual.

La unidad de violencia machista de Durango, ubicada en Andragunea, ha intervenido en diez casos. De estos, cuatro llegaron a través de la Ertzaintza, uno desde Osakidetza y cinco se incorporaron directamente a través de la propia unidad municipal. Cabe destacar que uno de los casos derivados por la Ertzaintza no presentó denuncia formal, por lo que no se ha incluido en el protocolo interinstitucional.

La concejala de Igualdad, Jesica Ruiz (PSE), ha valorado los datos subrayando que: «Cada caso atendido es una muestra del profundo daño que la violencia machista sigue causando en nuestra sociedad. Por ello, desde el Ayuntamiento, reforzamos nuestro compromiso para actuar con eficacia y cercanía, garantizando que ninguna mujer quede sin apoyo». Asimismo, ha añadido: «Es imprescindible consolidar las vías de detección, atención y derivación, y continuar trabajando en la sensibilización colectiva. Solo así lograremos romper con el silencio y con la normalización que, durante demasiado tiempo, ha invisibilizado estas realidades».

El Ayuntamiento de la villa recuerda que la Unidad de Violencia Machista (IMU) continúa plenamente operativa como recurso municipal de atención especializada. Esta unidad, ubicada en Andragunea (Lariz Torre 2), está gestionada por una técnica con formación específica y ofrece acompañamiento, orientación y apoyo individualizado a mujeres que se encuentren en situación de violencia. Su horario de atención es los lunes, miércoles y viernes de 09.00 a 15.00, y los martes y jueves de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. No obstante, durante los periodos vacacionales este horario puede verse modificado, por lo que se recomienda contactar previamente. Para ello, se encuentran habilitados los teléfonos 618 791 333 y 94 603 00 46, así como el correo electrónico misasi@durango.eus.

Finalmente, desde el Ayuntamiento se subraya que la lucha contra la violencia machista requiere una implicación firme y sostenida en el tiempo. En palabras de la concejala, «No podemos mirar hacia otro lado. Detectar, apoyar y actuar es responsabilidad de todas y todos. La violencia machista no es un problema privado, es una cuestión estructural que requiere una respuesta común, firme y continuada».