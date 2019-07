Durango reduce un 40% el sueldo de la alcaldesa pero libera a tres ediles más del equipo de gobierno «No hemos venido a hacer política para enriquecernos», manifestaron ante el rechazo de la oposición por no acatar el reparto de proporcionalidad MANUELA DÍAZ DURANGO. Lunes, 8 julio 2019, 23:03

Durango se enzarzó ayer en el debate sobre el sueldo de concejales y alcaldesa. La propuesta del equipo de gobierno, que pasa por recortar el 40% a la alcaldesa y liberar a tres concejales de EH Bildu, dos de Herriaren Eskubidea y otros dos para PNV y PSE, manteniendo las dietas por asistir a plenos y comisiones, fue aprobada ayer en un agitado debate. La oposición criticó un reparto interesado, en el que aseguraron salían perdiendo, al igual que se incremente de dos a cinco el número de ediles liberados del equipo de gobierno. Avalado por los técnicos, aseguró que aún así ahorrarán 91.710,66 euros al gastarse un total de 533.271,58 euros en dietas y liberaciones. Bajo el recelo de la oposición, aseguraron que el ahorro se empleará en proyectos sociales.

El PSE insistió en que en esta reducción se incluye el hecho de que el PP haya desaparecido. «Hay algo que no cuadra», llegó a decir Jesica Ruiz. El PNV insistió en que los ediles no puede tener unos sueldos tan bajos y deben ajustarse a municipios de su relevancia y número de habitantes. Mireia Elkoroiribe se aferró a la propuesta que marca Eudel, que según el equipo de gobierno supondría 161.857 euros más al año. Y en lo que estuvieron de acuerdo las dos portavoces de la oposición fue en un reparto que no se ajusta «al principio de proporcionalidad con respecto a la representación electoral», aseguró la jeltzale.

Elkoroiribe acusó al equipo de acaparar el 75,9% del coste total de las liberaciones. Cada persona liberada cobrará 36.500 euros, 2.000 euros al mes. Un hecho que aseguran dificulta realizar dos medias liberaciones, como se venía haciendo hasta ahora y no garantiza que «los ediles reciban los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones, teniendo en cuenta el diferente papel y responsabilidad de cada uno».

Sueldos «dignos»

«No hemos venido a hacer política para enriquecernos, sino para trabajar por el pueblo», aseguró Iker Urkiza, portavoz de EH Bildu, en su última intervención que enojó a la oposición, ya sin tiempo de réplica. Urkiza dio cifras. 400.963,75 euros que se destinarán a personal con dedicación exclusiva al año, 57.762,99 en dietas y comisiones y 74.544,84 euros en asignación a grupos políticos. Afirmó también que en todos los apartados han conseguido un ahorro, «hay un partido menos, menos comisiones y en las dedicaciones exclusivas los salarios se han reducido». Eso sí, los sueldos «siguen siendo dignos y actualizados».

Crítico, acusó al PNV de haber subido los sueldos a los alcaldes en los municipios en los que gobierna, como en Lekeitio. En el caso de Durango, al ejecutivo local irán destinados los 47.000 euros de la alcaldesa, y 182.500 euros de los cinco ediles. Dos de ellos serán retribuidos por su labor de tenientes de alcalde, mientras que los otros tres se harán cargo de las tres únicas comisiones. Jorge Varela, de Herriaren Eskubidea, insistió en que se ganará en «eficacia y eficiencia».

Pasar de siete a tres comisiones supondrá «un ahorro económico y de tiempo, y permitirá la conciliación de la vida personal y laboral tanto de políticos como de técnicos», aseguró Varela. De 229 comisiones celebradas en la pasada legislatura, se pasará a 99 en esta. Solo en dietas a plenos y comisiones, se ahorrarán 37.129,41 euros.

Esta nueva organización también puso en tela de juicio la dieta que recibe cada edil por asistir a plenos (69,12 euros) y comisiones (55 euros). La misma cantidad que en la legislatura pasada. Para Urkiza suficientes para una reunión de a lo sumo tres horas. «Qué trabajador por cuenta ajena cobra eso?», apuntó. Para la oposición, ese dinero no tiene en cuenta el tiempo que se destina a preparar toda la materia que se tratará en cada una de ellas.