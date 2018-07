Durango recurre al Constitucional para que estime el bombardeo delito de lesa humanidad Presentación de la querella hace un año ante el Juzado de Durango. / MAIKA SALGUERO El Ayuntamiento espera que permita abrir la puerta a la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil MANUELA DÍAZ DURANGO. Jueves, 19 julio 2018, 02:00

El 18 de julio parece una fecha ligada a la recuperación de la memoria histórica en Durango. Hace justo un año, el Ayuntamiento de Durango se querellaba por delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad contra 46 aviadores italianos que participaron en los bombardeos que hace 81 años causaron más de 300 muertos en la localidad. Ayer, el Consistorio anunciaba que seguirá peleando «para que se investigue lo verdaderamente ocurrido» y reunir todas las pruebas materiales suficientes para que el Gobierno Italiano reconozca que la Aviazzione Legionaria tenía como objetivo a la sociedad civil y sembrar el terror entre la ciudadanía. Ante el varapalo de la Audiencia de Bizkaia, que dio carpetazo en mayo a la investigación abierta al bombardeo que durante la Guerra Civil sufrió la villa, daba a conocer su intención de recurrir ante el Constitucional.

«A partir de ahora la decisión es del alto tribunal». Pero no las tienen todas de su lado, ya que hasta la fecha, todas las demandas sobre la Guerra Civil y los crímenes del franquismo han sido inadmitidas. Además, la Audiencia Provincial entendió hace dos meses que los delitos han prescrito hace ocho décadas al tipificar los bombardeos como «asesinatos y daños», conforme al Código Penal de la II República. El tribunal se mostró tajante y rechazó que puedan ser considerados como crímenes de lesa humanidad -que no prescriben- porque se trata de una figura de reciente creación cuya aplicación es «a futuro», y no hacia el pasado.

Pese a todo, la abogada barcelonesa Anaïs Franquesa, en colaboración con letrados y expertos en derecho, ha redactado un recurso de 47 páginas que espera tenga «a trascendencia que requiere el Tribunal Constitucional para su admisión». Desde el Ayuntamiento de Durango animan al organismo judicial a hacer historia y pronunciarse sobre si son o no delitos de lesa humanidad los bombardeos sistemáticos contra la población civil.

«Es el momento para que el tribunal Constitucional se alinee con toda la jurisprudencia y legislación internacional y se permita abrir la puerta a la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y también durante el franquismo, apuntan. Motivos que, a juicio del Consistorio, son «más que suficientes» para admitir el recurso y que se emita una sentencia favorable.

Procedimiento paralelo

Agotadas todas las vías judiciales internas, quedaría la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo por vulneración de alguno de los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En cualquier caso, no se desca rta la posibilidad de iniciar de forma paralela otro procedimiento a nombre de las propias víctimas de los bombardeos.

Desde la comisión 1937ko Martxoaren 21, en la que además del Ayuntamiento están integradas distintas asociaciones culturales de Durango, secundan la necesidad de resarcir el daño causado los días 31 de marzo y 2 y 4 de abril de 1937. Los bombardeos y ametrallamientos por parte de la Aviazzione Legionaria asolaron la villa como ensayo ante la inminente guerra que los alemanes estaban preparando con Francia y Reino Unido, tal y como se ha demostrado en investigaciones recientes