Durango reclama a la Ertzaintza una mayor atención en violencia machista

Todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Durango (PNV, PSE, EH Bildu, Herriaren Eskubidea y PP) han pedido en el pleno municipal al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco una mayor atención y que se cubran las bajas de los agentes policiales que realizan el seguimiento de los casos de violencia machista. «Esta lacra es una de las más graves de los derechos humanos y un problema social que nos impacta de forma directa. A pesar de los esfuerzos realizados la cifra de violencia de género sigue siendo alarmante», expresaron.

El pasado 28 de enero, la asociación feminista DAFA (Durangaldeko Autodefensa Feminista Asanblada) mostró su preocupación por «la atención brindada a las víctimas de la violencia machista en la comisaría de la villa». El movimiento destacó que «para poder atender a las agredidas en la villa es necesaria la presencia de dos especialistas en violencia machista en la comisaría de la Ertzaintza y «en los últimos meses del pasado año en la localidad no fue así». Criticaron que no se había ofrecido este servicio. «Además, hemos descubierto que la atención a estos casos sólo se presta por la mañana. Nos parece algo absolutamente grave y de preocupación. Y es que en caso de querer denunciar fuera de ese horario, o necesitar ayuda, su atención no está garantizada. Estamos indignadas y hartas, y reclamamos soluciones y recursos porque la violencia machista es una responsabilidad compartida», puntualizó el colectivo en una nota.

En este sentido, las fuerzas políticas solicitaron en el pleno al ente autonómico «atender y hacer un seguimiento directo» de los casos de violencia machista que sean tratados en la comisaria de la Ertzaina, tal y como requiere la situación y coordinandose con la unidad de violencia machista del Ayuntamiento. «Es necesario coordinarse con este servicio contra la violencia machista o mantener contacto con ella en la situación que sea necesario», exigieron, además de una mayor colaboración Interinstitucional con la Policía Municipal y el servicio de atención integral especializada del Consistorio y en el servicio jurídico que presta la mancomunidad para casos de violencia machista.

Prevención integral

El Ayuntamiento también anunció que tiene como prioridad continuar con la implementación de las políticas y programas de prevención y la atención integral a las mujeres que sufren violencia machista y a sus hijos, así como «garantizar la reparación y recuperación, situando a las mujeres como sujetos activos en esos procesos». «Es necesaria la colaboración de todas las Instituciones que toman parte en la violencia machista. Somos conscientes de la incidencia directa de este tipo de violencia en la integridad física, emocional y psicológica de las mujeres agredidas. Es fundamental promover la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida social, política y económica», reclamaron ayer en el Consistorio, además de la importancia de «un espacio seguro sin sentencias donde las mujeres se sientan escuchadas y respetadas».

Para el Consistorio, las políticas de Igualdad siempre han sido prioritarias. Dentro del III Plan de Igualdad 2022-2027 aprobado en el pleno del 30 de marzo del 2022, se recogen cuatro grandes ejes de intervención como buen Gobierno, empoderamiento de mujeres, transformación de las economías y la organización social y vidas libres de violencia machista.

Por último, el Ayuntamiento reiteró su esfuerzo para que todos los agentes tengan realizada una formación específica en atención a casos de violencia de género, «un hecho muy destacable que muestra el fime compromiso con atender adecuadamente a las mujeres víctimas de estos delitos».