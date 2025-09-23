Durango recibe a alumnos de Alemania
Estudiantes de intercambio procedentes de la ciudad germana de Langenhagen están realizando una estancia en el municipio dentro de un programa educativo en colaboración con el centro San Antonio Ikastetxea
DURANGO
Martes, 23 de septiembre 2025, 16:30
Durango ha ofrecido hoy una cálida y emotiva bienvenida oficial a los estudiantes de intercambio procedentes de Langenhagen (Alemania), que durante estos días están realizando una estancia en el municipio dentro de un programa educativo en colaboración con el centro San Antonio Ikastetxea.
El acto ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde los jóvenes han sido recibidos por la alcaldesa y representantes de los distintos grupos políticos municipales. En sus palabras de bienvenida, la alcaldesa, Mireia Elkororibe (PNV), ha destacado el valor de este tipo de intercambios como herramienta para el enriquecimiento personal, el entendimiento intercultural y el fortalecimiento de los lazos europeos.
«Espero sinceramente que disfrutéis de vuestra estancia en Durango y que os sintáis como en casa», ha expresado la primera edil, deseando a todos una experiencia inolvidable.
