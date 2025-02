Durango pierde 45 negocios en un año

Leire Merino Viernes, 7 de febrero 2025, 17:08 Comenta Compartir

El panorama comercial de Durango presenta una realidad compleja. Según un informe del Instituto Vasco de Estadística, Eustat, el municipio más importante de la comarca, con cerca de 30.000 habitantes, experimentó una notable disminución en su actividad comercial y de hostelera entre 2020 y 2024, perdiendo un total de 80 tiendasw, lo que ha reducido el número total de 725 a 645.

Muchos de los comercios que bajaron la persiana no lograron sobrevivir los dos o tres años iniciales, un periodo crítico a fin de evaluar la rentabilidad de cualquier negocio. Ejemplos como Calma Shop y Flamingo Rosa ilustran la realidad, ya que no alcanzaron el tiempo necesario para consolidarse en el mercado. Además, el fenómeno de las jubilaciones ha añadido otro desafío: negocios que aunque eran rentables no encontraron sucesores dispuestos a asumir el relevo. «Zubizarreta, Can Can y Elkar han cerrado porque sus propietarios se jubilaron», explica Alex Palacios, presidente de la Asociación de Comercio y Hostelería del Duranguesado, Dendak Bai. A nivel general, los establecimientos totales (incluyendo la industria, construcción, inmobiliarias, agricultura... entre otros) disminuyeron en la villa, pasando de 1.859 en 2023 a 1.814 en 2024.

Una simple vuelta por la cabecera de comarca descubre el cierre de varias tiendas de moda y calzado en los últimos meses, un reflejo del complicado escenario al que se enfrenta el sector. Irene Peña, dueña de Flamingo Rosa, comparte una perspectiva sombría tras dos años de funcionamiento. «La gente tarda en venir y los gastos fijos son muy altos. Entre la renta y los proveedores he llegado a la conclusión de que no me quedo con nada de sueldo», explica. A pesar de su amor por su trabajo, decidió cerrar porque «realmente no vivo de ello». Aunque recibió algunas ayudas económicas, sintió que estas no fueron suficientes a la hora de sostener el negocio a largo plazo. «Ahora me detengo a reflexionar y no sé qué haré, pero definitivamente buscaré algo diferente», concluye, mostrando la difícil situación del sector. Además, las pescaderías y carnicerías también han padecido un decrecimiento en la demanda. En ambos sectores, en los últimos cinco años se han reducido en cuatro cada uno.

A pesar de todo, el presidente de Dendak Bai se muestra optimista. «Hay un cambio de tendencia. El comercio local sigue buscando nuevas formas de adaptarse y prosperar en un entorno en constante transformación», añade. En la villa ya se muestran signos de renovación. En este sentido menciona el auge de peluquerías y centros de estética, así como un notable aumento en los servicios de comida para llevar.

Herramientas para mejorar

La historia de Oihane Petite, fundadora de Petite Events, dedicada a decoración de fiestas modernas y contemporáneas, es un ejemplo de la nueva ola de emprendimiento. Desde su apertura en julio de 2024 ha recibido una cálida acogida por parte del pueblo. «Es algo novedoso para la comunidad», afirma. Si bien comenzó su trayectoria en abril de 2022 desde casa, fue el verano pasado cuando decidió dar el salto a una tienda física. «Compaginar todo no es fácil. Sin embargo, es fundamental hacerlo con precaución y reinvertir poco a poco», reflexiona Petite, quien cree firmemente que «merece la pena apostar por lo que te gusta».

Palacios resalta un punto crucial: «Al final sí que hay negocios que cierran, pero también otros que abren. Siempre se pone el foco en los cierres, lo que crea una imagen de pesimismo que queremos cambiar». Esta afirmación invita a reflexionar sobre la dualidad de un mercado en constante cambio.

Jessica Ruíz, concejala de Turismo y Comercio, asegura a EL CORREO que el Ayuntamiento llevará a cabo este año un censo de comercios, con el objetivo de recabar datos de más de 1.800 negocios. «Esa herramienta permitirá una mejor comprensión del panorama comercial local y una toma de decisiones más informada», señala Ruíz, enfatizando la importancia de esta iniciativa. La concejala destaca que esta demanda ha sido planteada por la Asociación de Comerciantes durante años, y finalmente «se materializará este año».