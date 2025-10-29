El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones en la A-8 y La Avanzada sentido Bilbao por dos accidentes entre varios vehículos
Los incumplientos de la normativa serán sancionados con multas entre 100 y 1.000 euros. J.G.L.

Durango permitirá circular en patinete sólo a los mayores de 14 años y si es con casco

El Ayuntamiento aprueba la primera ordenanza para regular los vehículos de movilidad personal que no podrán transitar por aceras o parques ni hacerlo sin luces de noche

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:59

Comenta

El Ayuntamiento de Durango ha aprobado esta tarde con los votos a favor de PNV, PSE y PP de forma inicial la primera ordenanza municipal que regula el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como patinetes eléctricos y segways y aquellos de tracción humana, como los monopatines. En esta normativa, se consideran aquellos de una sola plaza, con una o más ruedas, movidos por motor eléctrico y con una velocidad comprendida entre los 6 y 25 kilómetros por hora. La normativa establecerá varias reglas de circulación para garantizar la seguridad vial y la edad mínima para circular es de 14 años. Será, además obligatorio el uso de casco y luces por la noche.

Entre otras medidas, se prohibirá circular con pasajeros, auriculares, o bajo los efectos del alcohol o drogas. No estará autorizado transitar por aceras, parques, plazas, pasajes peatonales (salvo si se empuja el VMP), túneles y vías interurbanas. Además, en zonas peatonales habilitadas, la velocidad máxima será de 10 kilómetros por hora y se deberá mantener una distancia de al menos un metro con las personas. En cuanto a los carriles bici, estarán habilitados para la circulación de una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora.

Para evitar molestias a los transeúntes, el reglamento establece que deben aparcarse en espacios habilitados o en zonas destinadas a bicicletas o motos. En las aceras, se podrá estacionar siempre que haya al menos tres metros libres y se respete una distancia de dos metros al bordillo. Está prohibido hacerlo en accesos a edificios públicos, centros escolares, centros sanitarios, zonas de carga y descarga, paradas de transporte público o taxis, y en elementos del mobiliario urbano como bancos, marquesinas o señales.

Campañas informativas

Por otro lado, la nueva ordenanza establece multas que varían según la gravedad de la infracción. Las leves se castigarán con 100 euros e incluyen el hecho de conducir sin la edad mínima, sin luces o con pasajeros. Mientras, las graves se multarán con 200 euros, y comprenden el uso de auriculares, conducir por zonas prohibidas o tener una actitud negligente. Las muy graves se sancionarán con multas que van de 500 a los 1.000 euros y abarcan la conducción temeraria o bajo la influencia de sustancias y se sancionará con mil euros a quien se niegue a realizar pruebas de detección. En el caso de que sea menor de edad, la responsabilidad recaerá sobre sus tutores legales.

La Policía Municipal podrá inmovilizar o retirar un VMP en caso de que suponga un riesgo para la seguridad vial, si carece de los requisitos técnicos (como luces o frenos), o si no tiene la homologación requerida. También se podrá inmovilizar o retirar si el conductor está bajo los efectos del alcohol o drogas, si circula fuera de las zonas autorizadas o sin la documentación obligatoria, o si no se puede identificar al propietario. Todos los gastos derivados de la retirada correrán a cargo del dueño del vehículo.

Por último, se llevarán a cabo campañas informativas y, durante varios meses, se realizará un periodo de prueba sin sanciones para sensibilizar a la ciudadanía.

