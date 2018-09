Durango pedirá revisar el catastro para aplicar un valor real al IBI Aprueba una subida del 1,1% de los impuestos y rebaja la presión fiscal a las 360 viviendas de más de 180.000 euros MANUELA DÍAZ DURANGO. Miércoles, 26 septiembre 2018, 02:00

Aunque no fue posible un acuerdo, que estuvo a punto de cuajar minutos antes de comenzar el pleno, el Ayuntamiento de Durango logró anoche aprobar las ordenanzas en una sesión plenaria que se prolongó durante más de cinco horas y que contó con abultada presencia de vecinos. La abstención de EH Bildu permitió aprobar una subida del 1,1% en las tasas e impuestos para el próximo ejercicio, con algunas excepciones como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se congela en un 0,205% para todas las viviendas con un valor catastral inferior a los 180.000 euros y pasa de 0,29 a 0,25% para los 360 inmuebles que en estos momentos superan este valor. Un 0,25 que aseguraron también se aplicará en 2020.

Según manifestó Dani Maeztu, su abstención no ha obedecido a ningún acuerdo sino que han sido «coherentes». No obstante, como quiso recalcar la alcaldesa Aitziber Irigoras (PNV), ese capote ha tenido su reverso en la aprobación de manera urgente de una moción presentada por la coalición por la cual el Ayuntamiento instará a la Diputación a modificar el catastro teniendo en cuenta un informe que elaborará por la Oficina Técnica y que emitirá un valor real del metro cuadrado. Algo que los afectados llevan pidiendo desde que se diera a conocer el nuevo IBI, sobre todo los de los barrios más desfavorecidos y periféricos como San Fausto o Aramotz, entre otros, cuyo metro cuadrado supera con creces zonas más acomodadas como Ezkurdi.

El debate fue intenso durante hora y media. La bronca negociación previa, que supuso un retraso de media hora en su apertura, se trasladó al salón de plenos pese a que la alcaldesa sugiriera retirarlo del orden del día para alcanzar algún acuerdo, algo a lo que el resto de partidos se opuso. De las 30 enmiendas presentadas, solo se aprobó la tarifa del 0,25 del IBI diferenciado del equipo de Gobierno a la que se abstuvo Bildu, y otras dos mociones de Herriaren Eskubidea sobre como establecer una cuota en función de la potencia de los vehículos.

«Errores» a estudio

El popular Fran Garate fue el primero en intervenir y defendió la no subida de tasas e impuestos e incluso no aplicar un IBI diferenciado, eso sí con modificaciones como eliminar el gravamen a las casas vacías, algo que criticaron el resto de partidos. Tanto Herriaren Eskubidea como Bildu apostaron por rebajar al 0,22% el IBI a las viviendas de más de 180.000 euros y criticaron que la única justificación del equipo de Gobierno por subir un 1,1% los impuestos fue la de seguir la senda marcada por Bilbao. Jorge Varela, de la plataforma avalada por Podemos, aseguró que el municipio no necesita otra subida consecutiva. Lamentó que no se haya realizado una revisión catastral ni se hayan concedido ayudas a los afectados más desfavorecidos y recordó su propuesta el pasado ejercicio fue la que ayer aprobó el ejecutivo. «El tiempo nos ha acabado dando la razón».

El concejal de EH Bildu, Iker Urkiza, criticó que la rebaja del ejecutivo no sea suficiente para compensar a los vecinos e instó al ejecutivo a resolver «las injusticias que se dan en los barrios». Ante el aluvión de críticas, la jeltzale Goiztidi Díaz insitió en que el ejecutivo «no tiene intención de perjudicar a nadie» y que hubiera aceptado el 0,22% al que se negó EH Bildu antes del pleno. Por su parte, la socialista Pilar Ríos admitió que la ponencia de valores tiene «errores que la Diputación debe estudiar». En el tema de bonificaciones, aseguró que el Ayuntamiento ha aplicado ya todas las bonificaciones que permite la ley.