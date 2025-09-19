Durango organizará una visita guiada al Museo de Arte e Historia con personas con alzhéimer y otras demencias La actividad que se desarrollará en octubre está dirigida también a sus familiares, cuidadores y profesionales del ámbito socio-sanitario

Javier García Legorburu DURANGO Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:21 Comenta Compartir

Este domingo se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una fecha clave para seguir concienciando sobre esta enfermedad y otras demencias. Con el fin de conmemorar esta jornada, el departamento de tercera edad del Ayuntamiento de Durango y el programa Zaindu de la Mancomunidad del Duranguesado, han preparado una actividad muy especial: una visita guiada adaptada para personas con esta enfermedad y otras demencias, que tendrá el mes de octubre en el Museo de Arte e Historia de la localidad.

Esta actividad está diseñada para ser una experiencia única basada en el bienestar cognitivo y emocional de las personas participantes, no sólo personas con alzheimer, sino también personas educadoras, cuidadoras y familiares. El objetivo es proporcionar un entorno cultural accesible y seguro donde todos puedan disfrutar del arte y sentirse acompañados. Durante la visita, se explorarán algunas de las obras de la exposición permanente de arte contemporáneo vasco, destacando los cuadros de artistas como Darío de Regoyos, Mari Puri Herrero, Agustín Ibarrola y José Luis Zumeta.

A lo largo de la actividad, los participantes tendrán la oportunidad de explorar las sensaciones que transmiten las obras, hablar sobre los colores y las historias que se esconden detrás de cada pieza, y compartir una experiencia colectiva enriquecedora. La visita busca generar un espacio donde la cultura y el arte se conviertan en herramientas para el disfrute, la reflexión y el bienestar en un ambiente que respete las necesidades y características del grupo.