En estas jornadas los participantes podrán compartir fin de semana con el gransaxofonista Antón Gómez D.U.

Durango organiza unas jornadas de saxofón

La escuela de Música y Conservatorio Bartolomé Ertzilla acogerá una masterclass, conciertos y clases individuales este viernes y sábado

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:25

Comenta

El aula de saxo de la Escuela de Música y Conservatorio Bartolomé Ertzilla de Durango han organizado la Jornada 'Saxo 2025' para este viernes por la tarde y sábado en todo el día. Uno de los principales objetivos de estas jornadas es ofrecer a sus alumnos una oportunidad de recibir formación complementaria y también despertar su interés enriqueciendo sus caminos en otras actividades musicales.

En estas jornadas, los participantes podrán compartir fin de semana con el gran saxofonista Antón Gómez (24 años) que impartirá una masterclass en solitario, clases colectivas participativas y participará en el concierto que cerrará las jornadas. Comenzó con Itziar Castrillo en la Escuela de Música y en el Conservatorio Bartolomé Ertzilla y actualmente está ultimando el máster del Real Conservatorio de Bruselas. Obtuvo la máxima calificación media y superior en su especialidad y fue becado por la Diputación durante dos años consecutivos con la máxima puntuación.

Por otro lado, han preparado una mesa redonda dirigida al público en general, bajo el título '¿A qué se dedican los músicos profesionales durangueses?', con las trayectorias, salidas profesionales, sueños y retos de los profesionales que han comenzado sus estudios y han acabado sus estudios superiores. Y como colofón a las jornadas, se celebrará un concierto en el Salón de la Escuela de Música el sabado a las 19.00 horas con el músico Iker Ruiz de Alegria repertorista del centro.

