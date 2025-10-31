El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los trabajos han consistido en la retirada estos elementos vegetales que obstaculizaban el cauce fluvial. D.U.

Durango e Iurreta limpian el cauce del río

Los ayuntamientos de ambos municipios retiran los restos vegetales acumulados bajo el puente Francisco de Ibarra para recuperar el paso de agua, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la seguridad de la zona

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:29

Comenta

Durango e Iurreta han llevado a cabo una intervención conjunta para limpiar el cauce del río bajo el puente Francisco Ibarra, que conecta ambos municipios. Esta actuación se ha realizado en coordinación con URA – Agencia Vasca del Agua, con el objetivo de mejorar la seguridad hidráulica del entorno de cara al invierno. Durante los últimos meses, como consecuencia de los arrastres naturales, se han acumulado numerosas ramas y árboles en la zona situada bajo el puente. Los trabajos previstos han consistido en la retirada estos elementos vegetales que obstaculizaban el cauce fluvial.

