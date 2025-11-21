Durango invertirá casi un millón de euros en el caserío Kapitanena Tras la rehabilitación, se transformará en un espacio público para actividades sociales y culturales en San Fausto

Javier García Legorburu Durango Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:12

El Ayuntamiento de Durango aprobará de forma definitiva en el pleno del próximo miércoles el plan especial de ordenación urbana para la transformación del caserío Kapitanena del barrio de San Fausto, en un espacio público destinado a usos sociales, culturales, recreativos y asociativos. Esta actuación, que cuenta con una inversión de 933.615 euros, responde a la histórica reivindicación vecinal de contar con infraestructuras adecuadas en la zona. En los últimos tiempos, esta carencia se ha compensado de forma provisional con la cesión de un local.

Se trata de un edificio de más de un siglo de antigüedad, adquirido por el Consistorio hace ya varios años. En 2019 se realizó una intervención para consolidar su estructura y preservar su estado, aunque no se definió un uso para el inmueble. El anteproyecto de reforma y ampliación, realizado por el arquitecto durangués Aiert Buruaga, plantea la rehabilitación del edificio existente, que albergará diferentes estancias, como una sala de reuniones, una zona de lectura o estudio, un almacén, sala de calderas y aseos.

En colaboración con vecinos

Se prevé, además, una ampliación hacia el este del edificio, con una nueva estructura cubierta. A esto hay que sumarle un espacio multiusos de 88 metros cuadrados útiles y un anexo de 55. «Este proyecto, que ha sido trabajado con la asociación de vecinos, contribuirá a mejorar el acceso a servicios municipales y actividades municipales», subrayaron desde el Consistorio.

