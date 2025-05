Durango iniciará en julio la reforma integral de la Plaza del Mercado El histórico inmueble contará con un espacio renovado de once puestos y zonas para talleres, catas y eventos, sobre todo, gastronómicos

La Plaza del Mercado de Durango presenta una imagen insólita, ya que apenas sobreviven seis puestos para comprar carne, pescado, chorizo, conservas o alimentos ecológicos, un espejismo si lo comparamos con los 19 de dos décadas atrás. Sus comerciantes sobreviven a duras penas, tras el descenso paulatino de ventas y el auge de las grandes superficies.

Con el objetivo de revitalizar la vida comercial del municipio, el Ayuntamiento apostará por una renovación de este espacio desde el mes de julio que combina tradición y modernidad, con once puestos comerciales y espacios versátiles para talleres, catas y eventos, en un diseño luminoso y accesible que refuerce la identidad cultural y promoviendo la sostenibilidad e inclusión. Las obras se extenderán hasta mediados de septiembre, con el objetivo de minimizar las afectaciones a los comerciantes y contará con una inversión de 298.920 euros. Precisamente, uno de ellos que vende alimentos como aceitunas, pepinillos y conservas reconoce que «es un buen proyecto y va a suponer una modernización. Eso sí, después de estar cerrado dos meses, nos va a costar un poco retomarlo». «Hay que revitalizar y esperemos que quede mejor y se anime la gente y coja los puestos», indica antes de apuntar que sostiene las ventas principalmente, gracias a los mayores. «Sería importante aumentar la cartera de clientes. Es un mercado que puedes venir a pie y estás en el centro de la localidad«, resume.

El proyecto del renovado espacio está compuesto por varias zonas, entre las que se incluye una de actividad abierta seguida de encurtidos, carnicería, productos de kilómetro cero, panadería, pescadería o charcutería. Además, la cafetería tendrá una superficie de 26 metros cuadrados y el espacioso hall permitirá albergar la azoka de los baserritarras, así como otro tipo de eventos principalmente gastronómicos, que ayudarán a dinamizar y reavivar la plaza. La charcutera Teresa Azkarate es positiva con el proyecto, pero piensa que lo más importante es que acuda gente. «Se tiene que adaptar la plaza a la demanda que hay. Nos vamos a quedar cuatro, porque dos lo van a dejar y la tendencia en el consumo ha bajado considerablemente. Sobre todo, viene gente mayor y los jóvenes, en cambio, acuden a otros sitios«, subraya esta vecinca e indica que su producto estrella es el jamón.

«Hay que poner en valor»

Entre los clientes, uno de ellos compraba en una de las pescaderías y consideraba que todo lo que sea para mejorar el pueblo está bien, «Espero que se revitalice, pero sería bueno que también dejasen circular a coches por el centro de la localidad los sábados, el día que más compras se pueden hacer», proseguía. Otras de ellas rememoraban los tiempos en los que había una gran cantidad de puestos -llegó a haber hasta siete pescaderías-. «Suelo pedir carne picada, cada vez que puedo vengo a este sitio. Es una manera de ponerlo en valor me encanta venir a estos espacios», confesaba una vecina.

Según explica el Consistorio, la nueva disposición está diseñada para ofrecer una experiencia de compra más cómoda y accesible. «Está pensado para albergar tanto a los comerciantes actuales como a nuevos emprendedores que deseen formar parte de centro de comercio y cultura local», subraya el Consistorio. No obstante, Luis Garro, de la pescadería Ondarrutarra lamentaba que en esta plaza «no hay futuro, para vender mi producto no es viable». «Se acabó, llevamos cuatro años muy duros. Me cuesta llegar a fin de mes, si antes tenía 125 clientes, ahora tengo 25 y el más joven tiene más de sesenta años. Dentro de cuatro años, ¿a quién le voy a vender el pescado?», lamentaba. Mientras, Jose Luis Iturriagaetxebarria, de la carnicería Amezua, indica que muchos se van a jubilar y era reticente sobre el futuro del sector.

