Durango implica a todos los sectores en la Mesa de Seguridad y Convivencia

Javier García Legorburu DURANGO Martes, 9 de septiembre 2025, 17:17

artidos políticos, asociaciones vecinales, colectivos de mujeres, AMPAS, grupos vulnerables, comerciantes y hosteleros de Durango se han unido para mejorar la seguridad y convivencia en el municipio. La alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe (PNV), anunció que quedaría constituida la mesa de seguridad ciudadana para el pasado mayo. No obstante, varios meses después, ha visto la luz un proyecto que se plantea como un foro abierto, inclusivo y permanente, en el que personas particulares y grupos pueden compartir sus inquietudes, propuestas y necesidades para «construir entre todos un pueblo más seguro y cohesionado».

El casco viejo es uno de los focos más problemáticos de la localidad y residentes denunciaron este mismo año la presencia de borrachos, basura y sensación de inseguridad en el pórtico de Santa María de Uribarri. Incluso, asociaciones como Durangoko Alde Zaharra (DAZ) recalcan que se repiten las peleas, suciedad y vandalismo. «Pedimos regular el ruido de las calles para garantizar el descanso, algo que se incrementa en épocas como carnavales, la Azoka o las próximas fiestas de San Fausto en octubre», manifestaban.

Acceso a la información

Uno de los objetivos de este proyecto que cuenta con el respaldo de cuatro de las cinco fuerzas políticas del Ayuntamiento (PNV, PSE, PP, EH Bildu) -a excepción de Herriaren Eskubidea- es fortalecer la colaboración entre la ciudadanía, la policía y las autoridades municipales, para garantizar una respuesta eficaz a los problemas de seguridad. Entre los temas que se tratan se encuentran la seguridad vial, la prevención de delitos, la violencia de género, la protección de menores o el tráfico y consumo de drogas. También se trabaja para reforzar la coordinación entre los cuerpos de seguridad y aumentar la presencia policial en las zonas que más lo requieren.Además, se busca fomentar la transparencia en las políticas públicas, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a la información relevante y puedan participar activamente en las decisiones que afectan a su comunidad.

El pasado mes de julio, la Policía Municipal registró en un informe que en el primer cuatrimestre de este año, habían aumentado los accidentes de tráfico y las detenciones por peleas en la localidad. Además, los agentes registraron 2.062 intervenciones, contabilizando un total de 34 accidentes de tráfico (por los 49 en todo el año pasado) y diez de ellos fueron con víctimas. En este sentido, el consumo de alcohol o drogas estuvo relacionado en cuatro de ellos y en cuanto a los incidentes en los espacios públicos, se reportaron 32.

Además, se crearán grupos de trabajo para tratar temas concretos relacionados con zonas específicas de la villa, como la seguridad en determinados barrios o la atención a colectivos vulnerables. En este sentido, la mesa ciudadana directa estará abierta a todos los vecinos de Durango, permitiendo que cualquier residente pueda expresar directamente sus opiniones y preocupaciones sobre los temas tratados.