El objetivo es sufragar parte del coste de tratamientos terapéuticos que permitan mejorar la calidad de vida, autonomía e integración familiar, escolar y social de los jóvenes. D.U.

Durango financiará los tratamientos para menores con discapacidad

Por primera vez, se pone en marcha una convocatoria de subvenciones para tratamientos y programas dirigidos a jóvenes entre 6 y 18 años, con una dotación inicial de 20.000 euros

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

DURANGO

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:19

El Ayuntamiento de Durango ha puesto en marcha por primera vez una convocatoria de ayudas económicas dirigidas a menores (entre 6 y 18 años) con discapacidad, con subvenciones para tratamientos y programas con una dotación inicial de 20.000 euros. El objetivo es sufragar parte del coste de tratamientos terapéuticos que permitan mejorar la calidad de vida, autonomía e integración familiar, escolar y social de los jóvenes con discapacidad física, psicosocial, cognitiva o sensorial del municipio. Se podrán cubrir hasta un 80 % del coste del tratamiento, siempre que se realicen en centros o entidades especializadas que cuenten con habilitación legal para ello.

«Ponemos en marcha por primera vez unas ayudas dirigidas específicamente a menores con discapacidad, para apoyar a las familias en un ámbito tan fundamental como es el acceso a tratamientos que favorezcan su desarrollo y autonomía». ha destacado Jesica Ruiz, concejala de Acción Social.

Para poder acceder a estas ayudas, las personas solicitantes deberán tener entre 6 y 18 años, con reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, emitido por la Diputación, estar empadronadas en Durango durante al menos los 12 meses ininterrumpidos previos a la presentación de la solicitud. También, deberán estar recibiendo tratamientos terapéuticos en entidades legalmente habilitadas y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de octubre.

