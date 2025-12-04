Durango encenderá mañana el alumbrado de Navidad con 65 arcos decorativos Las luces permanecerán encendidas cada día desde el anochecer hasta las dos de la madrugada y el alumbrado iluminará las calles de la localidad hasta el próximo 7 de enero

La Navidad llegará mañana a Durango con el encendido de la tradicional iluminación a las 17.30 horas. Hasta el próximo 7 de enero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un entorno mágico, adornado con una espectacular decoración luminosa. Este año, el alumbrado contará con 65 arcos decorativos distribuidos por varias calles del municipio como Ermodo, Montevideo, Fray Juan de Zumárraga, Sanagustinalde, Barrenkalea, Goienkale o Andra Mari, entre otros.

En cuanto a los elementos decorativos en el suelo, se colocarán en ubicaciones como en la rotonda del ambulatorio de Landako, Ibaizabal, la plaza del Ayuntamiento y la rotonda de Askatasun con Alluitz. Este año, como novedad, se incorporará la iluminación del mercado, que será embellecido con nuevos pilares y elementos luminosos en su zona central, añadiendo un toque especial al corazón de la localidad y convirtiéndolo en uno de los puntos más visitados durante las fiestas.

El encendido de las luces se realizará de forma simultánea con el alumbrado público, y se mantendrán encendidas hasta las dos de la madrugada. Otros barrios como San Fausto, Askatasun Etorbidea, parque Otamotzena y el barrio Muruetatorre, entre otros, también disfrutarán del ambiente festivo.

