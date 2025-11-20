El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La reforma permitirá adecuarlo a nuevas necesidades y mejorar su funcionalidad como centro cultural referente en el ámbito de la música. D.U.

Durango destina 300.000 euros a la instalación de paneles solares

Se implantarán en los edificios municipales de Intxaurrondo Eskola y Plateruena, con el objetivo de promover la eficiencia energética y la sostenibilidad

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:27

Comenta

Apuesta por la cultura. Uno de los proyectos más relevantes aprobados por el Ayuntamiento de Durango es la instalación de paneles solares en los edificios municipales de Laubideta 6A (Intxaurrondo Eskola) y Plateruena, con el objetivo de promover la eficiencia energética y la sostenibilidad. Para financiar esta importante iniciativa, el Consistorio ha solicitado un crédito de 198.410 euros. Además, se han solicitado otros 100.000, financiados con remanente de tesorería, para la redacción del proyecto de reforma de Plateruena Musika Aterpea. «Este espacio cultural emblemático de la villa requiere una actualización para seguir siendo un referente de la cultura en el municipio. La reforma permitirá adecuarlo a nuevas necesidades y mejorar su funcionalidad como centro cultural referente en el ámbito de la música», subrayaron fuentes municipales.

El espacio de Plateruena acogerá conciertos, festivales y salas de ensayo equipadas. Será un centro abierto a toda la ciudadanía, con una programación dinámica y participativa que incluirá formación, residencias artísticas, conciertos, festivales y sesiones de música electrónic, además de impulsar el talento joven.

