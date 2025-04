Durango defenderá tener el primer Parador Nacional de Bizkaia frente a las otras opciones

Javier García Legorburu DURANGO Jueves, 10 de abril 2025, 16:25 | Actualizado 17:22h. Comenta Compartir

Impulsar en Durango la creación del primer Parador Nacional en Bizkaia, la única provincia que carece en este momento de una infraestructura turística de este tipo, está trayendo cola. El asunto llegó hasta el Senado, tras aprobar el pasado martes una moción presentada por el Grupo Popular para ubicar este futuro establecimiento en la villa. No obstante, el senador socialista, Txema Oleaga, confirmó a EL CORREO que en los planes del Gobierno central se barajan más alternativas como Barrika, Lanestosa, o en los municipios pegados al Abra, como Portugalete, Santurtzi y Getxo.

En el caso de Durango, la propuesta contempla tres edificios emblemáticos del centro urbano actualmente en desuso, que combinan valor patrimonial, posibilidades urbanísticas y localización estratégica. Todos ellos cuentan con dimensiones adecuadas para una transformación hotelera y podrían integrarse en la red de Paradores mediante un proceso de rehabilitación y adecuación funcional. La primera edificación considerada es el Palacio Garai, una construcción de planta cuadrangular y estilo afrancesado, que data del siglo XIX y que a día de hoy pertenece al Consistorio de la villa. Ubicado en una zona céntrica y accesible, está rodeado de jardines y cerca de otros puntos con atractivo cultural y turístico. Tiene una superficie construida de 1.452 metros cuadrados.

«El hecho de que se pueda implantar un parador en Durang es para nosotros una magnífica noticia y creemos que la localidad reúne todas las condiciones necesarias. Por un lado, por la ubicación estratégica en el centro de Euskadi, muy bien conectado con las tres capitales vascas: Bilbao, Donosti y Vitoria-Gasteiz, y con la costa también cerca. Está enmarcado en un paraje inmejorable, rodeado de montaña y, además, tiene una riqueza indudable desde el punto de vista del patrimonio artístico y arquitectónico con edificios de gran importancia y que reúnen las condiciones necesarias para implantar un parador», subrayó la alcaldesa, Mireia Elkoroiribe (PNV).

La segunda opción es Pinondo Etxea, igualmente propiedad del Ayuntamiento. Hasta el año 2020 albergó diversas dependencias municipales, incluidas prestaciones administrativas. Fue clausurado por razones de riesgo, ya que su sistema constructivo —a base de madera y muros de carga de mampostería— ha sufrido un progresivo deterioro que impide su uso actual. El espacio construido alcanza los 1.452 metros cuadrados, distribuidos en varias plantas, lo que permitiría su adaptación para usos turísticos si se lleva a cabo una reconstrucción profunda. El tercer edificio propuesto es el antiguo hospital de San Agustín. Se fundó en 1845 a modo de asilo para personas sin recursos y prestó servicios sanitarios y sociales.

«Es una decisión política»

El concejal del PP del Ayuntamiento de la villa, Carlos García, mostró su desacuerdo con las palabras del senador Oleaga. «Después de siete años gobernando, el Partido Socialista en España, al frente de paradores y tras aprobarse la moción de Durango por mayoría absoluta, salir públicamente con otras supuestas candidaturas de las que nadie había sabido hasta ahora no comparto para nada. Lo que tiene que decir Paradores es cuál de los tres edificios de Durango es el mejor para albergar el parador. Es algo que va a ser una realidad antes o después. Ahora es una decisión política, nada más porque técnicamente, jurídicamente y económicamente, es totalmente viable», subrayó.

«Desde el PP, no solo impulsamos desde el Ayuntamiento, sino que tenemos el compromiso del PP vasco y PP nacional. El parador nacional en Durango va a ser una realidad antes o después, bien si este gobierno respeta la decisión del Senado o después cuando cambie el gobierno y entre el PP a gobiernan. Tenemos el compromiso de impulsar este parador nacional en Durango y es ideal por su ubicación estratégica, geográfica, arquitectura, cultura, parajes naturales. Por su situación céntrica, está totalmente viable porque no hay una regla estricta que defina unas características generales de todos los paradores. Con el aval del Senado, Paradores debería impulsarlo y ejecutarlo. Es la mejor opción y no ha habido ningún voto en contra en el Senado. Y cuanto antes lo tengamos mejor y lo ideal sería que estuviese listo en 2028 porque es el centenario de paradores«, proseguía.

Mientras, desde el PSE de Durango, que forma junto a los jeltzales el equipo de gobierno, consideran que las cosas «se deben hacer con seriedad y no generar falsas expectativas». A día de hoy, en el informe que se menciona sobre los tres edificios señalados, recoge poco más que la superficie construida y su calificación. «La propuesta para establecer nuevos paradores nacionales es una cuestión que requiere un análisis pormenorizado, atendiendo a diversos criterios como el de equidad entre territorios, la posibilidad de duplicidad en la oferta de paradores o si la dotación hotelera en el destino es suficiente», indicaron. Eso sí, desde el equipo socialista dijeron que trabajarán «para encontrar la mejor ubicación para el Parador y defendiendo los intereses de las duranguesas y los durangueses».