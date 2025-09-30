Durango cubrirá la zona de juegos del parque San Inazio Con una inversión de 287.617 euros, se ampliará la superficie cubierta, la renovación del pavimento de seguridad y más mobiliario urbano

Durango pondrá en marcha la cubierta del parque San Inazio con una inversión de 287.617 euros, una intervención estratégica que busca «mejorar la calidad del espacio público, fomentar el juego al aire libre en cualquier época del año y reforzar el carácter inclusivo y accesible del entorno urbano».

El proyecto tiene su origen en marzo de 2023, fecha en la que se redactó el primer documento técnico. Al no haberse ejecutado entonces, el Consistorio, según explican en una nota, ha optado por actualizarlo, incorporando mejoras como la ampliación de la superficie cubierta, la renovación del pavimento de seguridad, nuevos juegos infantiles y más mobiliario urbano.

La intervención contempla la instalación de una cubierta sobre una superficie de unos 350 metros cuadrados, centrada en la zona de juegos. La estructura estará formada por cinco pórticos curvos de madera laminada, sobre los que se colocará una cubierta de policarbonato que permitirá proteger la zona frente a la lluvia, sin alterar su integración paisajística. La solución adoptada permite preservar la zona verde y facilita la evacuación de aguas hacia la red de saneamiento.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto incorpora una cimentación superficial con zapatas de hormigón armado y pilares metálicos. La cubierta contará con iluminación LED regulable para garantizar su uso en horario nocturno, así como con un sistema de recogida de aguas pluviales conectado a la red municipal. También está prevista la reubicación de una farola existente y parte del mobiliario afectado por las obras.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas, de forma telemática a través del perfil del contratante disponible en la web municipal, www.durango.eus, hasta el 20 de octubre a las 15.00 horas.

Esta actuación se enmarca en el compromiso municipal con la mejora continua de los parques y zonas verdes de Durango, con especial atención a las necesidades de la infancia, las familias y todas las personas usuarias.

