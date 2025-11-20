El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del espacio de juegos infantiles en Landako Gunea. D.U.

Durango se convertirá en 'Ciudad Amigable de la Infancia'

Tras firmar un acuerdo con Unicef, el Ayuntamiento pone en marcha un proceso que incluye la elaboración de un diagnóstico participativo sobre la situación de los más pequeños

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:15

El Ayuntamiento de Durango ha iniciado de manera decidida su incorporación al programa 'Ciudades Amigas de la Infancia', promovido por Unicef. Esta iniciativa refuerza el compromiso del municipio con la promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia a nivel local, que celebra hoy su Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

Con este objetivo, el Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con UNICEF Comité Español, mediante el cual se establecen los compromisos necesarios para avanzar hacia el reconocimiento oficial como Ciudad Amiga de la Infancia.

Uno de los pilares fundamentales de este proceso es la elaboración de un diagnóstico profundo y participativo sobre la situación de la infancia y adolescencia en Durango. Este trabajo, que se desarrollará entre diciembre de este año y mayo de 2026, tiene como finalidad conocer de primera mano las necesidades, percepciones y niveles de bienestar de los menores del municipio.

