Durango contará con un nuevo punto de actualización del DNI electrónico El dispositivo permitirá realizar de forma gratuita gestiones como renovar los certificados digitales, cambiar la contraseña del certificado y comprobar el estado y la validez del documento

Javier García Legorburu Durango Viernes, 24 de octubre 2025, 16:55 Comenta Compartir

Durango ha puesto en marcha el nuevo Punto de Actualización de Documentación (PAD), instalado por la Policía Nacional, un dispositivo de autoservicio que permitirá a la ciudadanía realizar de forma sencilla y gratuita diversas gestiones relacionadas con el DNI electrónico.

El nuevo PAD está instalado en el Ayuntamiento de la villa, junto al Servicio de Atención Ciudadana (SAC), y funciona en el horario habitual del Consistorio. Este terminal, de uso autónomo y manejo intuitivo, permite a los vecinos y vecinas realizar trámites electrónicos sin necesidad de desplazarse a otras localidades, como Bilbao, lo que supone una mejora significativa en comodidad y accesibilidad.

El principal objetivo de este nuevo servicio es facilitar el acceso de la ciudadanía a la administración electrónica, reduciendo la brecha digital y promoviendo la autonomía en la gestión de trámites esenciales. De esta forma, Durango refuerza su apuesta por una administración más cercana, eficiente e inclusiva, que se adapta a las necesidades de toda la población, especialmente de las personas mayores o con movilidad reducida.

Esta herramienta permitirá realizar, de manera rápida y segura, diversas gestiones vinculadas al DNI electrónico. A través de este dispositivo, la ciudadanía puede renovar los certificados digitales necesarios para firmar documentos electrónicamente o acceder a servicios públicos en línea, modificar la contraseña (PIN) del DNIe de forma segura, activar el nuevo DNI digital, imprescindible para llevar a cabo trámites electrónicos, y comprobar el estado y la validez del documento, asegurando así su correcto funcionamiento.

Una de las principales ventajas del DNI digital es que sustituye al físico para la mayoría de los trámites cotidianos. La ciudadanía podrá acreditar su identidad de manera digital, sin necesidad de portar el documento físico, salvo en aeropuertos, donde se seguirá requiriendo el DNI tradicional para acceder a las zonas de control. Desde el PAD, los usuarios podrán instalar el DNI digital en sus dispositivos móviles, facilitando la gestión de su identidad de forma rápida y segura.

La puesta en marcha de este dispositivo forma parte del Plan de Identidad Digital impulsado por la Dirección General de la Policía, cuyo objetivo es extender el acceso seguro a los servicios digitales del Estado en todos los municipios. Gracias a esta iniciativa, Durango se integra en una red nacional de puntos de actualización que busca facilitar la gestión de la identidad digital de forma más próxima, segura y eficiente.

«La puesta en marcha de este Punto de Actualización del DNI electrónico es un paso más hacia una administración más moderna, accesible y eficiente. Nuestro compromiso es seguir acercando la tecnología y los servicios públicos a todas las personas, para que realizar trámites esenciales sea cada vez más fácil y rápido», subrayó la presidenta de la Comisión de Organización, Josune Escota (PNV).