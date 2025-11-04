El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El evento se desarrollará a las doce de la mañana frente al monolito de Ezkurdi. D.U.

Durango conmemorará el próximo lunes el Día de la Memoria

Se homenajeará a las víctimas de la violencia de ETA, GAL y otros grupos frente al monolito de Ezkurdi a las doce de la mañana

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:49

Durango organizará el próximo lunes, 10 de noviembre, un acto institucional con motivo del Día de la Memoria, una jornada de reflexión y homenaje dedicada a todas las personas que han sufrido las consecuencias de diferentes formas de violencia a lo largo de nuestra historia reciente. El evento se desarrollará a las doce de la mañana frente al monolito de Ezkurdi, y está abierto a toda la ciudadanía.

El objetivo principal de este acto es honrar y recordar a todas las víctimas, sin distinción, reconociendo su sufrimiento y reafirmando el compromiso institucional y social con los valores de la paz, la justicia, la reparación y la convivencia. En este sentido, el homenaje incluirá a las personas que fueron víctimas de la violencia de ETA, del GAL y de otros grupos, reflejando así una voluntad clara de construir una memoria inclusiva y plural.

