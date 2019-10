LA CLAVE Durango aumenta un 5% las tasas por practicar deporte para ajustar gastos Instalaciones de las piscinas del polideportivo Landako II que incrementan sus tasas. / BORJA AGUDO Con la abstención del PNV y el rechazo del PSE, el nuevo equipo de gobierno apuesta por «bonificar a los que más lo necesitan» MANUELA DÍAZ DURANGO. Miércoles, 9 octubre 2019, 23:26

La práctica de deporte en Durango costará un 5% a partir del próximo año. La mayor subida de las que experimentarán el resto de tasas e impuestos. El nuevo equipo de gobierno pretende con esta subida ajustar los costes, que se vieron el año pasado incrementados como consecuencia de la mejora de las condiciones de los trabajadores de los polideportivos. «Las clases salen más caras y nos cuesta más el servicio, y los costes no se ajustan a los ingresos, por eso es necesaria esta subida, que no obstante no supone un precio excesivo», detalla el teniente de alcalde, Iker Urkiza. A modo de ejemplo, el abono individual anual pasará de 121 a 127 euros, y el familiar de 177 a 186 euros. Los de multiactividad aumentan dos euros, y el plus, tres, mientras que los pases diarios a la piscina de Tabira y Landako, así como el rocódromo se congelan, y el uso de la pista de tenis baja de nueve a siete euros.

La propuesta lanzada por la socialista Jesica Ruiz de compartir esa subida del 5% entre Durango Kirolak, que afectará a más de 10.000 personas, y la escuela de música y el conservatorio Bartolome Ertzilla no gustó. «No es justo y no defiende el fomento del deporte en la localidad», defendió la portavoz del PSE-EE. Iker Urkiza, de EH Bildu, alegó que se trata de organismos autónomos que deben gestionar sus gastos e ingresos con independencia. «Cargar el 2,5% a la escuela de música supondría más presión para la tercera más cara de Euskadi», subrayó.

El nuevo equipo de gobierno aprobó, asimismo, con la abstención del PNV y la oposición del PSE-EE, una subida generalizada del 1% en impuestos y precios públicos, en consonancia con lo propuesto en otras localidades cercanas como Abadiño -donde el equipo de gobierno propondrá una subida del 1,5%-. Entre los impuestos que se congelan se encuentran el de Bienes e Inmuebles (IBI), el de Residuos, el de Automóviles y la OTA.

MIREIA ELKOROIRIBE (PNV) «Escaso plazo de tiempo para el análisis, siete días, incluyendo el fin de semana»

«Más justas»

El Ayuntamiento de Durango ha decidido, asimismo,modificar la tabla de bonificaciones para tener en cuenta los distintos tipos de familia que existen en la sociedad actual y la renta. «Bonificar a los que más lo necesitan», subrayó Urkiza.

Jorge Varela, de Herriaren Eskubidea, habló de consenso y enfatizó que se trataba de las ordenanzas fiscales «más justas y más representativas de los últimos año». En ellas se incluyen una docena de enmiendas planteadas por la oposición. «En los diez años que llevo en el Ayuntamiento, se aprobaban en función del color del partido y no por el interés de Durango», añadió Urkiza.

Del PSE se incluyeron tres enmiendas de carácter social como el heho de que las personas desempleadas estén exentas de pagar la tasa de examen y las referentes a las tasas de cursos de igualdad y la pista de hielo, o la bonificación a nuevas actividades y el aumento de la tasa a los cajeros a pie de calle.

PSE y PNV abogaron por la bonificación del 40% a los vehículos que utilizan el combustible alternativo durante cuatro años. La jeltzale Mireia Elkoroiribe expuso en el pleno las quince propuestas que presentaron «pese al escaso plazo de tiempo otorgado para el análisis de las ordenanzas, siete días, incluyendo el fin de semana». Entre sus aportaciones se recogen bonificaciones para vehículos clásicos, la rebaja de la edad para beneficiarse de ayudas a la hora de sustituir la bañera por plato de ducha y un 50% menos a los comercios de alimentación que tengan un contenedor de orgánico frente a su fachada principal.

En el ámbito de la actividad económica, se ha conseguido por unanimidad que las entidades sin ánimo de lucro estén exentas del Impuesto de Actividades Económicas. Además, se ha alcanzado un acuerdo para que, a partir del año que viene, las viviendas unifamiliares, bifamiliares y en hilera no tengan que pagar una tasa de basura adicional por los garajes.