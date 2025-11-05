Durango apuesta por parkings disuasorios y más bidegorris para ser más sostenible El Ayuntamiento presenta un plan de acción hasta 2030 con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la cultura y la participación ciudadana

Javier García Legorburu Durango Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:57 | Actualizado 16:03h. Comenta Compartir

Apostar por un modelo de pueblos más sostenible, justo e igualitario, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Durango ha dado a conocer esta mañana su plan de acción para la Agenda 2030, elaborado de forma participativa con agentes sociales, educativos, económicos e institucionales y recoge cinco grandes líneas estratégicas que definen las prioridades del municipio para los próximos años.

Uno de los ejes principales es la construcción de una ciudad saludable, sostenible y preparada para el cambio climático. Entre las medidas previstas, se encuentra la mejora de la movilidad mediante un autobús urbano eléctrico, la creación de aparcamientos disuasorios, una red de bidegorris, zonas cubiertas para bicicletas y trayectos escolares más seguros.

«La gente, gracias a los bidegorris, puede ir tranquilamente andando y ayuda a que practiquen hábitos saludables. Yo camino habitualmente por la zona de Landako que alcanza hasta Astola y está muy bien. El municipio se ha transformado mucho en los últimos años y son muy buenas iniciativas y ayuda a realizar el ejercicio físico«, resume el vecino Javier de la calle Kurutziaga.

También se reforzará la educación ambiental, se naturalizarán los patios escolares, se continuará con la protección del arbolado y la recuperación de ríos, y se impulsará el compostaje doméstico, además del control de emisiones y la elaboración de un censo de amianto.

En cuanto al desarrollo económico, el plan apuesta por un modelo local basado en la innovación, la economía circular y el empleo de calidad. Para ello, se pondrá en marcha un plan de revitalización comercial, se avanzará en el turismo sostenible, se revisará la regulación de las viviendas turísticas y se reforzará el papel de infraestructuras como Landako Gunea y la Plaza del Mercado. Asimismo, se apoyará tanto al sector industrial como al primario, reactivando la Mesa de Baserritarras, y se ampliarán los programas dirigidos a la juventud para favorecer su acceso al empleo.

«Se está transformando bien, con zonas verdes y muchos árboles, y es muy importante la conservación de los árboles. Yo también insistiría en el cuidado de las personas mayores para luchar contra la soledad. Hay mucha gente sola que no demanda necesidades pero sí que necestian estar acompañados. De hecho, mucha gente acude a comer al hogar de jubilados para socializarse y estar en compañía», añade la vecina de Ezkurdi, Montse Llorente, miembro de 'Durango Amigable', colectivo que escucha los problemas de los mayores.

Otra de las líneas clave del plan es la cohesión social y el bienestar de las personas, con actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones en barrios con mayores necesidades, apoyar a personas en situación vulnerable y fomentar iniciativas solidarias como los bancos del tiempo. Se reforzarán los servicios de atención y ayudas para personas mayores y cuidadoras, se desarrollará el III Plan de Igualdad, se identificarán espacios urbanos inseguros para las mujeres y se reconocerá el papel activo del movimiento feminista local. La participación juvenil se impulsará a través del Gazte Foroa, el programa Suk Aldatu, actividades en la naturaleza y propuestas dirigidas a la infancia.

Impulsar la cultura y el euskera

El impulso de la cultura, el euskera y la educación también ocupa un lugar destacado. Se ofrecerán cursos gratuitos de euskera, se reforzará su uso en el comercio y en la vida cotidiana, y se elaborará un plan cultural para preservar el patrimonio local. Durango promoverá su reconocimiento como Ciudad de los Libros y capital de la cultura vasca. En el ámbito educativo, se intensificará la colaboración con la Agenda Escolar 2030 y el programa Herri Hezitzailea, y se reorganizará el Oinezbusa, mejorando la movilidad escolar de forma segura y sostenible.

Por último, el plan incluye un compromiso firme con una administración pública moderna, transparente y participativa. Se crearán indicadores públicos de seguimiento, se aplicará la perspectiva de género en la gestión municipal, se desarrollará una fiscalidad verde y se adaptará el plan de emergencias a los efectos del cambio climático. Además, se actualizará el registro de asociaciones, se impulsará el uso del apartado de la web municipal Partehartu Durango!, se mejorará la app municipal y se fomentará la participación de personas migrantes en los espacios de decisión y colaboración local.