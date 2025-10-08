Durango activa un nuevo protocolo contra agresiones machistas en fiestas Colectivos feministas, culturales y sociales participan en el proyecto y las víctimas contarán con la atención presencial y telefónica de educadoras y psicólogas

Establecer un marco claro de actuación frente a situaciones de violencia machista en Durango durante las fiestas de San Fausto que comenzarán mañana y se prolongarán hasta el 19 de octubre. El Ayuntamiento ha presentado hoy el nuevo protocolo municipal de prevención y actuación para erradicar esta lacra.

El nuevo documento establece pautas claras de actuación. El primer paso, es escuchar y creer a la persona que manifiesta haber sufrido una agresión. Después, asegurar que esté fuera de peligro y no dejarla sola, además de llamar al 112 en caso de riesgo inmediato. En este sentido, hay que informar sobre los recursos disponibles, como el punto de atención presencial o el teléfono habilitado las 24 horas. Del mismo modo, hay que actuar ante comentarios, gestos o comportamientos machistas en el entorno. Estas directrices están dirigidas a empoderar a toda la ciudadanía, promoviendo la corresponsabilidad social frente a las violencias machistas.

Hay que recordar que en un informe publicado por el Ayuntamiento el pasado mes de julio, registró 49 casos de violencia machista en el primer semestre del año, tan solo siete menos que en todo el año 2024. En cuanto a los casos, 38 de ellos fueron por violencia de género, seis por violencia intrafamiliar, cuatro por violencia sexual y otro por otro tipo de violencia. Además, 22 de ellos fueron detectados a través de la unidad de violencia machista del Consistorio, puesto en marcha el pasado año

Durante las fiestas, el Ayuntamiento pondrá en marcha dos servicios principales de atención como el teléfono 24 horas, que es el 747 459 584. Estará disponible del 10 al 14 de octubre y del 17 al 19 de este mes y estará atendido por psicólogas expertas en violencia machista.

Por otro lado, el 'punto morea' estará operativo en Landako Gunea (zona donde se ubican las txosnas) los días 10, 11, 12, 13, 17 y 18 de octubre, de 20.00 a 02.00 horas. Atendido por profesionales especializadas, ofrece acompañamiento, escucha activa y asesoramiento a víctimas o personas que presencien una agresión. En caso de necesitar una atención más reservada, se habilitará un espacio específico en Andragunea.

El protocolo ha sido elaborado mediante un proceso participativo que ha contado con la colaboración de representantes institucionales, técnicos municipales y agentes sociales, culturales y feministas del municipio. En el grupo de trabajo han participado entidades como Andereak, DAFA, la Comisión de Txosnas, Bilgune Feminista, Kuir Eztanda, la Jai Batzordea y diferentes departamentos del Ayuntamiento.

Servicios disponibles todo el año

Más allá del contexto festivo, existen recursos permanentes disponibles durante todo el año para atender situaciones de violencia. Entre ellos, se encuentra la unidad de violencia del Ayuntamiento, que atiende de forma gratuita y confidencial en Andragunea, los lunes, miércoles y viernes de 8.50 a 15.10 horas y los martes y jueves de 10.40 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas. También el servicio de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del número 900 840 977. Asimismo, está disponible el servicio SATEVI, de atención a mujeres víctimas de violencia machista, mediante el teléfono 900 840 111. Por otro lado, el servicio Berdindu, dirigido a personas LGTBI+ y sus entornos, ofrece información, acompañamiento y atención especializada tanto por vía telefónica, en el 900 840 128, como a través de WhatsApp en el 617 813 087. Todos estos servicios son gratuitos, confidenciales y accesibles.

Todos estos servicios son gratuitos, accesibles, confidenciales y no condicionados por la situación administrativa de quien los utilice. Durante la presentación también se ha dado a conocer la imagen gráfica de la campaña, diseñada para identificar los materiales relacionados con el protocolo. El lema principal de la campaña es «San Faustoetan ez dugu inolako eraso matxistarik onartuko!», dejando claro el compromiso del municipio con unas fiestas libres de agresiones machistas.

Además, se han elegido dos lemas adicionales '¡TODOS LOS CUERPOS, EXPRESIONES Y VESTIMENTAS SON BIENVENIDAS!' y 'LAS AGRESIONES MACHISTAS NO SON UNA BROMA.¡NO SEAS CÓMPLICE ANTE ACTITUDES Y COMENTARIOS MACHISTAS DE TUS AMIGOS!' que se difundirán a través de carteles colocados por todo el pueblo y en las marquesinas de Bizkaibus. Estos mensajes refuerzan el espíritu inclusivo y de tolerancia cero hacia las actitudes machistas:

Refuerzos en el transporte público

Por otro lado, Euskotren y Bizkaibus habilitarán servicios especiales durante las fiestas. En las noches de viernes a sábado, se habilitará viajes de tren con una frecuencia de una hora, que conectará Bilbao con Eibar y también se reforzará el servicio regular hasta Deba, con trenes adicionales hasta Elgoibar. La frecuencia se mantendrá en una hora entre Bilbao y Elgoibar, mientras que desde Elgoibar hasta Deba será de dos horas, garantizando una opción eficiente para los viajeros que deseen desplazarse a esta zona costera.

Asimismo, la conexión en autobús entre Elorrio y Durango operará también durante los fines de semana y facilitará la movilidad de los viajeros. Estos refuerzos operarán también durante los fines de semana y facilitarán la movilidad de las y los viajeros hacia y desde Durango, complementando la oferta de Euskotren. Estos horarios corresponden a los servicios especiales de Euskotren entre Elorrio y Durango. Los usuarios deberán utilizar la tarjeta BARIK, ya que no se admite el pago en metálico en estos trenes especiales. Además, las salidas a partir de las 00.00 horas corresponden a la madrugada del día siguiente