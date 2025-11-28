Durango activa una nueva línea de subvenciones de 140.000 euros para fomentar el empleo local Dirigida a empresas locales para ayudar la contratación, la ayuda podrá solicitarse hasta el 13 de febrero de 2026 en el SAC municipal o a través de la sede electrónica

Los contratos subvencionables deberán haberse formalizado entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de este año

Javier García Legorburu Durango Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:18

El Ayuntamiento de Durango ha lanzado, en colaboración con Lanbide–Servicio Vasco de Empleo, una nueva convocatoria de ayudas económicas dirigidas a fomentar la búsqueda de trabajadors entre sus vecinos. Estas subvenciones están orientadas a apoyar a las empresas del municipio en la contratación de residentes en la localidad, contribuyendo así a su desarrollo económico y social.

Se trata de una subvención municipal destinada a promover la contratación en el mercado ordinario de personas empadronadas en Durango. Los contratos subvencionables deberán haberse formalizado entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de este año.

Podrán acceder a estas ayudas las empresas locales, tanto personas físicas como jurídicas de naturaleza privada, que tengan su centro de trabajo y actividad económica en Durango, estén al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, y no estén incursas en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones. El servicio vasco de Emplo, Lanbide, ha destinado un total de 215.778 euros -75.000 para el Plan de Empleo ya en marcha para contratar 6 personas desempleadas- y 140.778 euros a esta convocatoria.

