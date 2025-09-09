Durango activa 20 cursos para las mujeres y ayudas contra la violencia machista La convocatoria se mantiene abierta hasta el 31 de octubre y las entidades interesadas deben presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Ayuntamiento

Promover la igualdad de mujeres y hombres y la prevención y eliminación de la violencia machista. El Ayuntamiento de Durango ha lanzado esta mañana, por primera vez, ayudas para financiar este tipo de actividades. Enmarcadas en el plan estratégico de subvenciones 2025-2027, tienen como objetivo apoyar y fomentar proyectos desarrollados por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que trabajen en estos ámbitos en el municipio.

El importe total asciende a 15.000 euros, que serán distribuidos entre colectivos que presenten programas de calidad y la convocatoria se mantiene abierta hasta el 31 de octubre. Además, la escuela de empoderamiento de la villa anunció ayer una amplia oferta de actividades diseñadas para fortalecer la autonomía y la participación de las mujeres en la sociedad. Entre los cursos que se mantienen están los relacionados con la informático o 'aprendiendo a reír' y se incluyen nuevos como el 'taller laboratorio de teatro', donde se trabajan respuestas feministas a situaciones de desigualdad a través de la expresión. En total, se ofrecerán 20 cursos, con una preinscripción presencial en Andragunea.

«Este año, la escuela de empoderamiento presenta una programación renovada, diseñada teniendo en cuenta las encuestas realizadas a las alumnas para asegurar que los cursos respondan a sus necesidades e intereses. Entre los cursos destacados se incluyen el de autodefensa feminista, que continúa siendo una herramienta clave para la formación en igualdad y la prevención de la violencia, o el de escalada para jóvenes. Además, se ha puesto un énfasis particular en el impulso del Topagune, un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de redes entre mujeres. Estos y otros cursos reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de la igualdad y el empoderamiento femenino» subrayó Jesica Ruiz, concejala de Igualdad (PSE).

