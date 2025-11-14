Durango abrirá sus huertos lúdicos en el segundo semestre de 2026 Se habilitarán entre 30 y 50 parcelas, con control de accesos, aseos, vestuario y taquillas, guarda de aperos y alumbrado en los terrenos de Eguzkitza

Durango encara la recta final del proceso de aprobación de la ordenanza reguladora del uso de los huertos ecológicos y de ocio municipales, una normativa que tiene como objetivo regular y promover el uso ecológico y responsable de los futuros huertos municipales, fomentando la sostenibilidad, la participación ciudadana y las relaciones intergeneracionales. El objetivo del gobierno municipal formado por PNV y PSE es aprobar la ordenanza de forma inicial en el pleno de diciembre y posteriormente arrancará el proceso de definición de los precios públicos mediante consulta pública.

Las obras de adecuación del terreno en Eguzkitza se llevarán a cabo el primer semestre del 2026 y el procedimiento de adjudicación se prevé realizar en el segundo semestre. Para ello se destinarán 230.000 euros. Se tiene previsto acondicionar entre 30 y 50 parcelas, con control de accesos, aseos, vestuario y taquillas, guarda de aperos y alumbrado.

Las parcelas se adjudicarán a personas empadronadas en Durango y, en caso de que la demanda supere la oferta, se llevará a cabo un sorteo público para garantizar la equidad en el proceso. También se reserva un porcentaje de parcelas para colectivos con situaciones de vulnerabilidad social, económica o personal. Una misma unidad convivencial solo podrá disponer de una parcela.

Las personas que deseen acceder a los huertos municipales tendrán garantizados ciertos derechos, entre los que se incluyen el uso de parcelas en condiciones adecuadas, dentro del horario de apertura de 8.00 a 22.00 horas, el acceso a agua para riego, formación técnica en agricultura ecológica, y la participación en actividades educativas y comunitarias organizadas por el Ayuntamiento. Los productos cosechados serán exclusivamente para autoconsumo personal o familiar, estando expresamente prohibida su comercialización.

Las autorizaciones de uso tendrán una duración inicial de dos años, con la posibilidad de prórrogas anuales durante un máximo de dos años adicionales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Además de personas individuales, también podrán acceder a los huertos asociaciones o entidades sin ánimo de lucro con fines sociales, educativos o ambientales.

La alcaldesa, Mireia Elkoroiribe (PNV), ha subrayado que esta iniciativa no solo responde a una demanda ciudadana creciente, sino que también forma parte de un modelo de desarrollo urbano más sostenible para Durango: «No se trata solo de habilitar huertos, sino de reforzar nuestra apuesta por un municipio más verde, sostenible y participativo. Queremos que esta ordenanza garantice el acceso equitativo a estos espacios y que los huertos se conviertan en un punto de encuentro para las y los durangarras», subrayó.

Los huertos ecológicos y de ocio serán espacios no solo para el cultivo y el autoconsumo, sino también para el encuentro, la convivencia y el aprendizaje. Esta iniciativa se alinea con los valores de sostenibilidad y respeto por el entorno, al tiempo que favorece la educación ambiental y la convivencia.

