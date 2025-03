Leire Merino Izurza Martes, 11 de marzo 2025, 11:56 Comenta Compartir

«Divertirse haciendo el ridículo es una habilidad que todos podemos desarrollar», asegura Cecilia Paganini, actriz y socia de la compañía Ganso y Cía, quien dirigirá a partir de hoy un nuevo taller de clown en Izurza. Las sesiones se llevarán a cabo en Korral Sormen Gunea, frente a la gasolinera Urki Oil, y tendrán lugar los cuatro martes de marzo y abril de 18.30 a 20.30 horas. La artista subraya que su enfoque se centra en ayudar a los asistentes a concienciarse sobre la importancia de pasarlo bien y liberarse de los prejuicios, creando así un ambiente «donde la autenticidad y la creatividad puedan florecer».

Las clases se estructuran en tres partes: un calentamiento inicial, que incluye juegos y ejercicios destinados a desinhibir y romper el hielo; un segundo segmento enfocado en aspectos técnicos de la materia, como el ritmo, la respiración y el uso del espacio; y finalmente, un tiempo destinado a la improvisación. «El objetivo es que puedan llegar a encontrar y expresar su personaje auténtico», cuenta, resaltando que este trabajo conlleva un proceso de vulnerabilidad y autoconocimiento.

Durante los primeros encuentros, los alumnos podrán familiarizarse con el concepto de hacer el ridículo, que, según Paganini, es una de las características centrales de la especialidad. «Desde la primera clase, aprenden a entretenerse perdiendo la vergüenza. Lo crucial es tomar conciencia de esa diversión y de la liberación que implica», señala. A pesar de la variedad de experiencias previas que pueden tener los asistentes, la profesora destaca que el 99% enfrenta dificultades a la hora de soltarse. «Desde pequeños, nos enseñan que lo absurdo está mal. Sin embargo, esta disciplina nos permite explorar nuestra esencia sin miedo al juicio», explica.

La metodología de los talleres no solo pone el foco en el desarrollo de habilidades de carácter artístico, sino también en el bienestar emocional de los participantes. «El arte tiene un poder liberador», afirma Paganini, y añade que las actividades de este tipo son fundamentales para la salud mental. «Sentirse libres a través de la expresión artística es esencial para el crecimiento personal y la conexión con los demás», sostiene.

La experiencia de Paganini, la cual ha dedicado más de 20 años al teatro y al clown, se basa en un aprendizaje autodidacta y la formación con destacados profesionales. «Yo nunca he ido a una escuela, me he formado con muchos profesores diferentes y si me gustaban, he repetido más veces con ellos», comenta. Originaria de Argentina, llegó a Euskadi en 2003 y ha trabajado en producción teatral, organizando eventos y cursos, además de desarrollar espectáculos con Ganso y Cía. Para más información, los interesados podrán contactar a través del teléfono 678 495 082 o mediante el correo electrónico korrala@ganso.info.

