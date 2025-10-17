Los disfraces serán protagonistas en el cierre de las fiestas de Durango Las cuadrillas partirán mañana en el desfile desde Madalena a las 18.30 horas hasta el pórtico de Santa María dentro de un fin de semana que se completa con gastronomía, deporte y cultura

Esta cuadrilla de San Fausto lleva más de una década participando en el desfile del disfraz que cada año se celebra en las fiestas patronales de Durango.

Javier García Legorburu Durango Viernes, 17 de octubre 2025, 16:31

Durango se prepara para la traca final de sus fiestas patronales, que trae consigo una de las citas que se han consolidado en la última década en uno de los actos con más tirón del programa festivo. Los vecinos se preparan para celebrar mañana el día del disfraz, una fiesta de imaginación y buenas dosis de humor, a la que cada vez menos vecinos quieren faltar.

Decenas de cuadrillas participarán en el ya tradicional desfile que partirá a las 18.30 horas desde la plaza de Madalena hasta el pórtico de Santa María. Además, ante la congestión observada en el casco viejo durante este día en la pasada edición, el Ayuntamiento ha limitado y ha concedido permisos para un máximo de 10 carrozas y 20 carritos a las diferentes cuadrillas, asociaciones y colectivos. «Esta medida busca mejorar la organización, reducir la congestión y garantizar una experiencia festiva más fluida y respetuosa para todos los y las durangarras y visitantes», explicaron fuentes municipales. El horario máximo de emisión será hasta las 00.00 horas.

Las medidas organizativas establecidas se aplicarán únicamente en la Parte Vieja, zona en la que se prevé una mayor concentración de personas.El desfile de disfraces no sufrirá ningún cambio por esta regulación. La normativa se centra exclusivamente en el acceso y circulación de carrozas dentro del casco histórico, con el objetivo de garantizar la seguridad del público. Asimismo, se recuerda la importancia de mantener despejados los accesos para permitir la intervención rápida de los servicios de emergencia, en caso de que fuera necesario.

Las fiestas de San Fausto en Durango se reanudan hoy viernes, 17 de octubre, con actividades para todos hasta el domingo 19. Conciertos, competiciones deportivas, actividades infantiles y propuestas familiares destacan en este ambiente festivo.

Además, esta misma tarde, las actividades comenzarán a las 17.00 horas con el concierto de Txiki Rock en el pórtico de Santa María y el campeonato de Balón Sentado en la Plaza del Mercado de la mano del colectivo 'Torneos Durango'. A las 18.00 horas, tendrán lugar las semifinales del torneo de pádel San Fausto, que continuarán el sábado a las 9.30 horas y vivirán sus grandes finales el domingo a las diez y media de la mañana en Arripausueta.

En el ámbito gastronómico, se celebrará hoy el concurso de tortillas en las txosnas a las 19.00 horas, con la entrega de premios a las 20.30. En el frontón Ezkurdi Jai Alai, el Pilota Fest contará con un campeonato femenino de pala de goma y un partido de pelota además de realizar un homenaje al que fue entrenador del Club, Ander Martin Estenaga. A las 19.30, los pasacalles de las charangas Sugarri y Gazteleku recorrerán las calles acompañados por miembros de las asociaciones de barrio Herria y Auzo Alai. La noche continuará con la Batalla de Charangas a las 21.30, bertsolaris en San Agustín a las 22.00 y los conciertos de ØDEI, STREETWISE y LES TESTARUDES también a las 22.00 en las txosnas. A las 23.00, el concierto de Gatibu en la gira final del grupo cerrarán la jornada.

Deporte y gastronomía

Mañana, sábado 18 de octubre, se celebrará el Mozorro Eguna con actividades desde la mañana. A las 07.00, Diana de los txistularis y Zezenak Dira a las 07.30. A las 11.00 horas, se celebrará el Torneo de Ajedrez en Ezkurdi y en Landakoen Landako Eskola el parque infantil y en Landako Erakustazoka, el XVI Concurso de Tortillas. A las 12.00, dos pasacalles recorrerán las calles, uno con los txistularis de la Escuela de Música y otro con TXIRI TXIRI. A las 13.00, el grupo Luhartz ofrecerá un aperitivo musical en el Pórtico de Santa María. Por la tarde, habrá una Comida Solidaria en las txosnas, seguida de un concierto de Heitxi y Alain y actividades para los más pequeños. A las 18.00, el pasacalles con Sugarri dará paso a las acrobacias y circo aéreo de Pakipaya en el parque Ibaizabal, junto al Desfile de Disfraces. A las 20.00, Luhartz protagonizará una romería en el Pórtico de Santa María, y la noche terminará con los conciertos de Maruxak y Akerbeltz en las txosnas, además del espectáculo de Alaska on Tour (en sustitución de Nuevo Versalles Orkestra).

El domingo 19 de octubre, las actividades comenzarán a las 07.00 con la Diana de los txistularis y 'Zezenak Dira' a las 07:30. Cabe recordar que, durante el evento Zezenak Dira, está prohibida la participación de menores de 16 años. Además, quienes deseen acceder a la grada deberán recoger su entrada el día anterior en el museo.

A las 10.00 horas, será el campeonato de Tiro con Arco 'Primer Raus Autonómico de Bizkaia', junto al campeonato San Faustos seguido de las finales del XIII Torneo de Pádel a las 11.00. También, habrá parque infantil en el colegio Landako y talleres infantiles en el parque Ibaizabal. A las 12.00, habrá talleres de maquillaje en el parque Otamotzena, ponis y caballos en Tabira, y un pasacalles de txistularis. También se celebrará la entrega de premios del Concurso de Pintura de San Fausto. Al mediodía, será el turno de los Herri Kirolak en Ezkurdi y la Taberna Ibiltaria en el entorno del Ayuntamiento. A las 17.00, habrá un recorrido de trikitixa por las residencias de mayores.

Se vivirá el fin de fiesta con la despedida a Patxikotxu y pasacalles desde la plaza del ayuntamiento hasta las antiguas cocheras del tren a las 19.30 y a las 20.00 fuegos artificiales.