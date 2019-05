LAS CLAVES «¿Qué diferencia hay entre un bilbaíno y un durangués?» Garrastatxu posa en el parque del Museo de Arte e Historia de Durango. / M. DÍAZ Ima Garrastatxu salta de la danza, como miembro de Kriskitin, a la política con el propósito de dar armonía a una política municipal que se ha ido «deteriorando», advierte la candidata de EH Bildu en Durango MANUELA DÍAZ DURANGO. Miércoles, 22 mayo 2019, 22:01

Ima Garrrastatxu (Trapagaran, 1963), se presenta como candidata a la Alcaldía de Durango con la intención de «desbancar» al PNV tras cuatro décadas de gobierno en Durango.

- Periodista, emprendedora, sindicalista y funcionaria en el departamento foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, además de miembro de la Junta de Personal de la Diputación de Bizkaia, como delegada de prevención y salud laboral. ¿Cómo encaja todo esto en una Alcaldía?

- He tenido experiencias laborales muy diferentes. En mi casa teníamos una carnicería en el mercado de Trapagaran y sé lo que es ser autónomo y trabajar toda la familia para tener un sueldo en casa. He sido emprendedora y autónoma y sé lo que es no tener una licencia maternal. Por eso lucho por los derechos de los trabajadores sean por cuenta propia o ajena. Y luego está mi experiencia en el mundo de la administración. Mi perfil es muy variado. Me enfrento a los retos con ilusión y energía.

- Y su candidatura es otro reto importante. ¿Cómo fue?

- Yo no estoy afiliada y me sorprendió. Pero la propuesta que me hicieron desde EH Bildu llegó en un buen momento laboral y familiar y el proyecto era muy atractivo.

- ¿En qué sentido?

- Cuando ves que las cosas no cambian a mejor, sino que se deterioran cada vez más, es el momento de tomar posición. O bien a través del voto, o en mi caso, de una manera más activa. Quiero aportar algo más.

- Releva a Dani Maeztu. Verbo rápido, curtido en el Parlamento vasco y un político aplaudido. ¿Da vértigo?

- Me preocupaba si iba a ser capaz de desenvolverme en el mundo político, pero los que me conocen en el mundo sindical me dijeron que no hay tanta diferencia. Tendré que aprender mucho pero no parto de cero, el equipo anterior está a mi lado y entre ellos Dani Maeztu.

- ¿Le ha dado algún consejo?

- De momento no. Ya se lo pediré cuando llegue el día 27.

«Tenemos el voto más fiel»

- Las encuestas les dan resultados muy similares a la anterior legislatura.

- Subimos y tenemos el voto más fiel. En cuanto a la valoración de los partidos, tenemos la nota más alta respecto al trabajo mejor hecho.

- ¿Cuál sería el mejor resultado? - Una alternativa a este gobierno encabezada por EH Bildu y de izquierdas.

- ¿Estaría dispuesta a pactar con Herriaren Eskubidea?

- Estos cuatro años la oposición nos ha alineado con ellos y no nos hemos llevado mal. Veremos qué pasa.

- Muchas caras nuevas y mayoría femenina. ¿Un buen síntoma?

- Poner mujer por ponerla no es suficiente. Hasta ahora solo ha habido mujeres y en el frontón de Ezkurdi solo hay un vestuario y el equipo femenino de pala no tiene donde cambiarse ni ducharse.

- ¿Cuál sería la primera acción que llevaría a cabo de ganar?

- Hablar de los sueldos de los políticos. Me parece vergonzoso que el sueldo de la alcaldesa de Durango esté entre los doce primeros del Estado con más de 8.000 municipios. Esperemos que nos apoyen el resto de partidos, porque se ha propuesto cada vez que se ha formado Gobierno pero nunca se ha sacado adelante.

- La legislatura empieza con un referéndum sobre un tema crucial.

- Ese referéndum tenía que haberse hecho ya, ha habido tiempo. Nos tienen que dar explicaciones.

-¿Qué opina del proyecto de urbanización de esos terrenos liberados por el soterramiento del tren?

- No vale que desde ETS nos digan que quiere hacer un negocio con esos terrenos y que a los de Durango nos quiera cobrar por las obras de soterramiento. Está continuamente haciendo obras como la variante de Ermua, la supersur, el TAV, el metro... ¿cuántas torres de pisos hacen falta en Bilbao para pagar las obras del metro?, ¿por qué nosotros tenemos que pagarlo?, ¿qué diferencia hay entre un bilbaíno y un durangués?

- Duranguesado y Lea Artibai siguen pagan la AP-8.

- Es la discriminación que PNV y PSE nos hacen desde el gobierno de Bizkaia y ahora desde Gasteiz.

- Junto a este proyecto, la salud también ha levantado al movimiento ciudadano.

- Sobre salud hay tres cosas que pide la ciudadanía de manera imperiosa y mientras en los municipios de Durangaldea han tomado una postura, aquí no se ha hecho nada, aunque se hizo una moción. Se trata de Pediatría 24, dos equipos completos en urgencias y una ambulancia medicalizada que en estos momentos atiende a más 167.000 personas de tres comarcas y según la recomendación de la OMS es cada 100.000.

- ¿Y respecto a la calidad del aire?

- Lo más preocupante es la desinformación. Lo primero es informar, que se hagan mediciones. Desde 2017 nos han ido diciendo que no pasa nada y ahora llega un informe que nos dice que las partículas de benceno son mayores de las aconsejables. Por eso proponemos una mesa con políticos, técnicos, empresas, trabajadores y vecinos para recabar información y tomar decisiones. Planteada a nivel municipal y comarcal. La información supone tranquilidad y no especular.