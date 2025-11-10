El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido por una presunta agresión sexual en Igorre

Los hechos se habrían producido en una vivienda

B. V.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:07

Comenta

Un hombre fue detenido este domingo por la Ertzaintza como presunto autor de una agresión sexual en Igorre. Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.45 horas en una vivienda, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. La Policía autonómica ha abierto una investigación para tratar de aclarar los hechos.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

