Detenido en Durango un varón acusado de agredir a su expareja Los hechos ocurrieron el pasado sábado en una vivienda de la localidad y el Ayuntamiento ha manifestado su «más rotunda condena y rechazo ante la violencia machista»

Javier García Legorburu DURANGO Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:31

Un hombre fue detenido el pasado sábado en una vivienda de Durango, acusado de agredir a su expareja, según confirmó la Ertzaintza a El Correo. El varón fue puesto a disposición judicial ayer por la mañana.

La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral de las mujeres que la sufren y enfrentan. Esta violencia no es una acción o acciones aisladas, es un entramado de conductas explícitas, mensajes normalizados y simbólicos que estructuran nuestra sociedad con el objetivo último de mantener la subordinación de las mujeres a los hombres.

Tras estos hechos, el Ayuntamiento de Durango ha emitido un comunicado esta misma tarde manifestando su «más condena y rechazo ante la violencia machista». «Como institución pública responsable de garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos de las mujeres, seguirá impulsando las medidas dirigidas a que las entidades municipales y la ciudadanía en general responda de manera inmediata y contundente a cualquier agresión machista. Se atienda de manera prioritaria a la víctima, se desarrollen actuaciones preventivas para dotar a las mujeres de instrumentos que les permitan hacer frente a la violencia y a no permitir la impunidad social de los agresores. Además, el Ayuntamiento se compromete a seguir apoyando y trabajando en el ejercicio de sus competencias, para garantizar vidas libres de violencia machista«, comunicó el Consistorio.

Además, recuerda que durante todo el año están disponibles los servicios de la unidad de violencia machista, presencialmente en Andragunea (Lariz Torre, 2): 618 79 13 33 / misasi@durango.eus, SFUS BIZKAIA (Servicio Foral de Urgencias Sociales): 944 025 050, el Servicio de atención integral a víctimas de violencia sexual de la Diputación Foral de Bizkaia (24h x 365 días): 900 840 977.

También, se puede acudir al servicio de atención telefónica especializada para mujeres víctimas de violencia machista y personas allegadas, familiares y profesionales (SATEVI): 900 840 111 y todo aquel puede informar sobre el II Protocolo de actuación y coordinación frente a la violencia contra las mujeres en Durangaldea (más información en la web del Ayuntamiento). También, se puede llamar a la Policía Local: 946 03 00 10, a la Ertzaintza Durango: 944 66 93 00 (departamento especializado horario de mañana) y al teléfono de Emergencias 112.