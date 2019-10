«El TAV será un desastre para Atxondo» Representantes del PNV, que gobiernan Atxondo, en una sesión plenaria. / N. CAYADO Aseguró en el pleno de ayer el teniente de alcalde del PNV como vecino de la localidad, ya que como representante jeltzale acata el proyecto NAHIKARI CAYADO ATXONDO. Miércoles, 2 octubre 2019, 22:31

El Tren de Alta Velocidad (TAV) no será bien recibido en Atxondo. Pese a que el proyecto cuenta con el apoyo del PNV, que gobierna la localidad en esta legislatura, sus dos máximos representantes en el Ayuntamiento reconocieron en el pleno de ayer que lo acatan como miembros del partido, pero como vecinos tienen claro que «será un desastre para el público».

Las declaraciones vertidas tanto por el alcalde, Xabier Azkarate, como por el teniete de alcalde, Goka Garate, respondían a la pregunta de EH Bildu sobre si el TAV se hará realidad en la localidad. «Llegará, aunque no sabemos cuándo», apuntó el primer edil de la Corporación.

La portavoz del grupo en la oposición, Ane Intxausti, aprovechó el apartado de ruegos y preguntas del pleno para conocer el posicionamiento de los jeltzales respecto a la construcción del TAV. «Ya te lo pregunté en el primer pleno de esta legislatura y sigo esperando tu respuesta, necesitamos saber si dejaréis todas las puertas abiertas a su construcción», planteó.

El primer edil fue claro en su erspuesta. «No puedo decir que estoy a favor, porque no lo estoy, pero esto no es motivo suficiente para que no pase por Atxondo». A continuación, aclaró que las obras van muy avanzadas en el resto de localidades que atravesara el TAV a su paso por Euskal Herria.

El teniente de alcalde, Gorka Garate, también tomó la palabra para, en consonancia con Xabier Azkarate, reflejar que el partido al que representan, el PNV, apoya la ejecución del proyecto. Otra cosa es que, como vecino de Atxondo, considere que «será un desastre para el pueblo. Hace trece años, teníamos dos opciones para su construcción, una mala y otra peor. Por desgracia, ahora solamente tenemos la peor», reprochó el edil jeltzale.

Garate aclaró, tras la sesión, que con este comentario apuntaba directamente al gobierno que estuvo al mando del Consistorio en 2007. «ANV lo decidió así. El viaducto ahora pasará por encima del edificio conocido como la casa del maestro, atravesando todo el núcleo urbano, por desgracia». El teniente de alcalde de Atxondo lamentó que no se optara por «alejar el trazado 400 metros más del municipio, lo que hubiese supuesto mucho para Apatamonasterio».

Los representantes de EH Bildu matizaron que las obras del TAV a su paso por la localidad han estado paradas gracias a la lucha y las movilizaciones promovidas por la coalición. E insistieron en que si mantenían la postura de seguir «cerrando puertas», conseguirían volver a parar el proyecto

Actuar con demagogia

Garate acusó a la coalición de actuar con demagogia. «Las obras no avanzaron porque hace una década no había presupuesto, no porque las personas se movilizasen», subrayó. Recordó tambiéna los concejales de la coalición soberanista que en su día también se manifestaron en contra de la construcción de la autovía entre Elorrio y Abadiño y «ahora todos circuláis por ella».

Ante este reproche, la oposición matizó que «no es lo mismo. Si el TAV sigue adelante nos tendremos que enfrentar a largos periodos de obras y a miles de camiones que atravesarán la localidad y pasarán frente al colegio todos los días».

EH Bildu recordó que en su día se hizo una encuesta para conocer la opinión del pueblo y la gran mayoría votó que no quería que el Tren de Alta Velocidad pasara por la localidad. «Tenemos que resistir como se pueda para poder pararlo», matizaron desde la coalición. La ciudadanía, por su parte, ya ha comenzado a mantener reuniones en la plaza para intercambiar opiniones al respecto.

Desde EH Bildu preguntaron también a los jeltzales sobre si la ciudadanía seguirá contando, como lo llevaba haciendo los últimos 13 años, con asesoría jurídica. A lo que Garate respondió con un rotundo sí.