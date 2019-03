ASCENSO A LEB ORO «La derrota duele, pero el no haber sido capaces de competir hasta el final duele más» El Zornotza sufrió ante el Almansa su tercera derrota. / M. SALGUERO Lamenta el técnico del Zornotza, Mikel Garitaonandia, ante la contundente derrota ante el Almansa (90-56) NAHIKARI CAYADO AMOREBIETA-ETXANO. Lunes, 18 marzo 2019, 22:42

Parecía un espejismo. Una semana hadurado la sonrisa que esbozaba la plantilla del Zornotza tras la eufórica victoria ante el Girona. Este sábado, sin embargo, la suerte no ha estado a favor de los verdes. Sufrían la tercera derrota (90-56) en su cuarta jornada del play off y, lo que les lleva a reducir su margen de error en la clasificación. Una derrota triste, dura y sin paliativos ante un Almansa que mostró su portentoso físico frente a un Zornotza mermado de efectivos y que no pudo competir en casi ningún momento del encuentro. Los 56 puntos anotados al final del duelo reflejan las escasas opciones que tuvieron los de Mikel Garitaonandia.

«La derrota duele, pero el no haber sido capaces de competir hasta el final duele aún más», reconocía ayer el técnico zornotzarra. Pese a viajar a tierras manchegas consciente del «complicado» encuentro al que se enfrentaban, se lamentaba por no haber estado a la altura en ningún momento del encuentro. «No nos salió nada en todo el partido. El inicio fue muy rápido. Cometimos muchos errores fáciles, no supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos y todo ello derivó en canastas sencillas y en contraataques por parte del adversario», apostilla el entrenador.

El Almansa supo aprovechar muy bien los errores de los visitantes y se mostró superior a lo largo de todo el encuentro. Los de Rubén Perelló jugaron con comodidad y sin que les temblase el pulso. «Tuvo dos puntos más de intensidad en general en todo el partido, algo que nosotros no fuimos capaces de afrontar», reconocía Garita.

Si bien en los siete primeros minutos del encuentro en tierras manchegas el marcador estaba algo igualado - incluso llegando el Zornotza a colocarse en ventaja- nada se pudo hacer por volver a casa cargados de felicidad y con la categoría de LEB Oro cada vez más cerca de Larrea. «En el cinco contra cinco fuimos capaces de defender bastante bien, hasta que el partido se rompió por completo al no encontrar soluciones en ataque», señala 'Garita'

En la parte alta de la tabla

El poderoso Afanion CB Almansa, que continúa invicto en esta segunda liga de ascenso, supo dar lo mejor de sí sobre la cancha, mientras los de Amorebieta veían como el marcador cada vez se alejaba más. «Lo cierto es que ellos jugaron muy bien, sobre todo en lo defensivo. Se impusieron con claridad en cuanto bajamos un poco los brazos».

Regresaron a casa con un abultado resultado que no favorece en nada a un Zornotza que parece haber perdido su identidad y la capacidad de competir. A pesar de todo, el combinado de Mikel Garitaonandia se encuentra en la parte alta de la tabla, siendo el tercer clasificado y con todas las opciones de seguir peleando por el ascenso. «Tenemos que ser capaces de competir y afrontar estos momentos de una forma distinta, porque este tipo de resultados podrían ser perjudiciales para nosotros, no solo clasificatoriamente hablando, sino que para el grupo», matiza.

Esta derrota no es una herida de muerte. Tanto técnicos como jugadores saben que el objetivo del ascenso a LEB Oro continúa a su alcance, todo un sueño dorado que se encuentra a la vuelta de la esquina y que no dejarán escapar.