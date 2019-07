Denuncian a su agresor sexual por quebrantar la orden de acercamiento Concentración de apoyo a las tres víctimas ayer en Abadiño. / E. C. Una madre y sus dos hijas afirman que les insultó al hacerse pública la condena del Supremo a 13 años y medio de cárcel. Abadiño se echó ayer a la calle para mostrarles su apoyo Y. RUIZ/ N. CAYADO ABADIÑO. Lunes, 8 julio 2019, 23:02

Tres mujeres de Abadiño, una madre y dos hijas menores de edad, vivieron una auténtica tortura por parte de un amigo de la familia que les sometió a continuos abusos. Su calvario se mantiene aún hoy, después de que el Supremo haya desestimado el recurso de M. A. S. y le haya condenado a 13 años y medio de prisión. El viernes, día que trascendió la sentencia, el hombre increpó a la madre y a una de las chicas, en la actualidad ya mayor de edad. «Hijas de puta», les espetó desde su coche, en el que viajaba a compañado de su esposa.

No era la primera vez que quebrantaba la orden de comunicación, pero hartas del infierno que aseguran estar viviendo, decidieron acudir a la Ertzaintza para denunciar el quebrantamiento de la orden de acercamiento o comunicación que establece la sentencia. Ayer se celebró la toma de declaraciones en el Palacio de Justicia de la villa duranguesa. Tras negar los hechos, ha sido citado a acudir el día 24 a los Juzgados de lo Penal en Bilbao. Por la tarde, a las ocho, las mujeres recibían el calor de la localidad de Abadiño donde residen. Detrás de este gesto estaban tanto el Ayuntamiento como el colectivo de mujeres del Duranguesado. El alcalde, Mikel Garaizabal, y representantes de los distintos partidos les brindaron todo su apoyo.

«No vas a poder con nosotras», recordó una de las hijas en la concentración, que se prolongó durante más de media hora, en referencia al último episodio de violencia vivido el pasado viernes. La joven agradeció el apoyo de su aita a la hora de dar el paso para denunciar en 2014 a M. A. S., que vigilaba las entradas y salidas a la vivienda mientras cuidaba su rebaño de ovejas en una campa próxima y atacaba a las mujeres cuando se encontraban solas. «Aunque tarde, tuvimos el valor de denunciarte. Podemos decirte que eres un cobarde. Nos has querido humillar, pero no nos vas a callar», dijo.

La víctima también tuvo unas palabras para todas aquellas personas que no han creído sus declaraciones. «Que la vida no os coloque donde estamos, pero si fuera así nosotras queremos deciros que sí os creeremos». Reiteró también la importancia de denunciar las agresiones, si bien admitió que «13 años no son muchos. Saldrás y nuestro dolor seguirá ahí».