Crece el malestar en Iurreta por el retraso de las obras del patio de la escuela Maiztegi Las familias afectadas critican que el Ayuntamiento haya «incumplido acuerdos», mientras que el alcalde insiste en que la dirección del centro «conoce toda la información» con la que cuentan

Leire Merino Iurreta Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:06

El proyecto de transformación del patio de Maiztegi Herri Eskola, único centro público de Iurreta, continúa sin avances tres años después de su puesta en marcha. La Comisión Ametsa y la Asociación de Familias reclaman que «el Ayuntamiento ha incumplido los compromisos adquiridos y ha actuado sin transparencia, dejando paralizadas unas obras que contaban con financiación anunciada y acuerdos previos».

El origen del conflicto se remonta al curso 2021-2022, cuando la comunidad educativa inició un proceso participativo conocido como «Ametsa» con el objetivo de definir el modelo de escuela que quería para el futuro. De ahí surgieron dos ámbitos de trabajo: la transformación interior del centro y la renovación de la zona de recreo, una necesidad que se consideró prioritaria. En 2022 se acordaron los primeros pasos con el Consistorio: restaurar los columpios y zonas de juego que ya estaban deterioradas. No obstante, un año después, continuaron sin reemplazarse hasta el punto de estar clausurados en la actualidad por seguridad. «Nuestros hijos llevan tres años esperando y ahora ni siquiera pueden utilizarlos», manifiestan los afectados.

En 2023 la escuela presentó al Ayuntamiento un estudio para renovar el patio y este encargó un proyecto técnico a un arquitecto. Sin embargo, denuncian que este «fue modificado» sin consultarles, reduciendo su alcance y «actuando sin claridad». A pesar de prometer que los trabajos de rehabilitación comenzarían en 2024, no se ha dado ningún paso y siguen sin recibir respuestas a sus solicitudes de reunión.

Ante esta situación, han decidido hacer pública su protesta: «No vamos a aceptar más palabras incumplidas. Nuestros hijos merecen un espacio digno para aprender y crecer, y seguiremos movilizándonos hasta lograrlo». Además, advierten que no aceptarán que el plan vuelva a quedar fuera del presupuesto municipal de 2026. «Estamos enfadados y cansados de esperar», afirman. «Es hora de que el gobierno local asuma su responsabilidad», agregan.

Por su parte, el alcalde de, Oskar Koka, defiende la actuación del Ayuntamiento y atribuye el retraso del proyecto a la falta de apoyo económico del Gobierno vasco. «En dos años hemos pasado de tener garantizado un 80% de financiación a no recibir ningún tipo de ayuda», explica, recordando que el coste inicial para transformar el patio rondaba 1,7 millones de euros y que «incluso reduciéndolo a un millón sigue siendo inasumible sin subvenciones».

Koka asegura que han informado de cada paso a quien tienen que informar y rechaza las acusaciones de falta de transparencia. «Mantenemos reuniones periódicas con la dirección del centro y conoce todas las circunstancias que rodean al caso», recalca. Asimismo, subraya que el inicio de estos arreglos depende de una intervención previa del Gobierno vasco en la cocina del colegio, prevista que dure 14 meses. «Mientras esa obra esté en marcha, legalmente no podemos ejecutar nada en paralelo», cuenta. Según añade, la próxima semana está planeada una reunión conjunta con la dirección y las familias «a fin de aclarar dudas y avanzar».